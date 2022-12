El body shaming es un término que se ha utilizado últimamente, haciéndose presente en redes sociales o de manera presencial. Ese término significa burlarse o avergonzarse por la apariencia física de la otra persona y suelen haber comentarios como ‘estás muy ojerosa debería usar más maquillaje’.

La psicóloga Paulina Vargas nos comenta de qué se trata el body shaming y cómo puede afectar el bienestar físico y emocional de la persona.

¿Qué es el body shaming?

El body shaming significa avergonzar o burlarse de alguien por su apariencia física o por su cuerpo.

¿Quiénes hacen body shaming?

Se puede recibir de familiares, pareja, amigos, personas cercanas o de desconocidos. Este tipo de burlas puede causar problemas significativos en el bienestar emocional y físico de la persona afectada.

¿Y cómo suelen ser esas burlas que reciben las personas afectadas?

Las personas que hacen body shaming pueden decirte: " eres muy alta no deberías usar tacones”, “Estás más gorda, no haces nada para bajar de peso”, “ese vestido no te queda bien”, “el maquillaje que usa no te queda bien”, etc. Sin embargo, estas burlas no siempre tienen que ver con el peso, sino que con cualquier aspecto físico, como la altura, color de cabello, etc.

¿Cuáles son las consecuencias emocionales que tienen las personas que reciben body shaming?

Estos comentarios de burla pueden impactar en la autoestima de la persona que los recibe, afecta en su adaptación social o desencadenar problemas alimenticios, puede causar inseguridad, ansiedad, depresión o ideas suicidas.

El uso de las redes sociales intensificó este tipo de burlas, ya que muchas veces se hace desde el anonimato.

¿Qué hago si recibo Body Shaming?

Honra y respeta tu cuerpo.

Aléjate de personas que te critiquen y te hagan sentir mal con tu cuerpo.

Recuerda que no existen cuerpos perfectos.

Busca ayuda profesional si lo necesitas.

Establece límites con respecto a estos comentarios que dañan.

Trabaja en tu autoestima e identifica cuáles son tus fortalezas más allá del aspecto físico.

Mejora el diálogo interior y tu relación contigo mismo.

