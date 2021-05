Cuando se trata de tonificar, lograr un cuerpo más estilizado o simplemente bajar de peso por salud, aparecen un sin número de mitos que se mueven en torno a la industria alimentaria y de suplementos. Uno de los más común es que comer por las noches engorda. Por eso no es raro haber escuchado, al menos una vez, el consejo de que si eliminas la cena del horario de los alimentos se perderá varios kilos, pero ¿es realmente cierto?

Hay que tener en cuenta que surgen dietas que prometen reducir los kilos demás en nuestro cuerpo de la noche a la mañana, que te garantizan entrar en un vestido o lucir el traje de baño que tanto querías, pero de lo que muchas veces no nos percatamos es que por lograr un objetivo a corto plazo empezamos a sacrificar áreas importantes del bienestar.

En ese sentido, los expertos de Bodytech Perú, explican que cuando una persona duerme, su metabolismo no deja de funcionar. Es cierto que la quema calórica disminuye a su más mínima expresión, pero ahí está presente. “ Por eso el cuerpo sigue funcionando y tampoco es cierto que cuando nos vamos a dormir no quemamos energía o no la necesitamos. El requerimiento de energía del hombre se da usualmente durante 24 horas, por eso, se espera que, según su objetivo, este coma lo suficiente con relación a su gasto energético total. Si se busca una pérdida de peso se debe comer menos de lo que se gasta, y lo que se come debe estar repartido a lo largo del día”, expresaron.

¿Verdaderamente da resultados no comer de noche?

Suprimir grupos de alimentos específicos o restringir su horario no propician una mayor pérdida de peso ni tampoco la impide. Dejar de comer carbohidratos en las noches (frutas, verduras, carnes etc.) se ha utilizado como un método para bajar de peso. Y aunque es cierto que a algunas personas les funciona, esto no ocurre porque sea de noche o al alimento que no se consumió.

“Que algunas personas logren bajar de peso al no comer de noche, ocurre porque se restringe el consumo de ciertos alimentos que usualmente se comía, haciendo una diferencia mayor entre el gasto energético y la ingesta calórica, lo que da como resultado una pérdida de peso.”, detallan los expertos. Por eso comer en las noches no engorda, y comer carbohidratos tampoco. Lo que hace la diferencia es cuánto comemos versus cuánto gastamos en un mismo día. No es lo mismo si es que las porciones de harinas que el cuerpo requiere las comemos en la mañana o las comemos en la noche, se trata del balance, la moderación y el conocer lo que realmente necesita cada uno.