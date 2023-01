Durante el verano debemos proteger nuestros ojos del exceso de radiación ultravioleta (UV) para evitar lesiones oculares. Sin embargo, en esta época no solo debemos preocuparnos por la luz solar, también por algunos factores externos que pueden provocar una serie de molestias en la vista.

El oftalmólogo José Santos, de la Clínica Ricardo Palma, brinda 5 consejos para cuidar los ojos en esta temporada:

Use lentes de sol

Escoja un modelo que le cubra todo el ojo. Foto: Pexels.

Asegúrense que tengan factor de protección de 400 UV ya que bloquean entre el 99 y 100% de la radiación y que los lentes sean de policarbonato y de resina orgánica para reducir el riesgo de desarrollar diversas enfermedades oculares. Adquiera las gafas en un lugar serio que ofrezca garantías. Escoja un modelo que le cubra todo el ojo. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) del Ministerio de Salud, cada año se diagnostica alrededor de 4,510 nuevos casos de catarata, 7,048 de carnosidad, entre otras afecciones que se generan por la radiación ultravioleta.

Sombreros de ala ancha

Son perfectos para que la radiación solar no caiga en forma directa en los ojos. Foto: Pexels.

Utilice sombreros de ala ancha o gorro, en especial si permanece a la intemperie en las horas con mayor radiación solar (11 am a 4 pm). Estos accesorios son perfectos para que la radiación solar no caiga en forma directa en los ojos. Sin embargo, no nos protegen de la radiación que se refleja en el suelo y otras superficies.

Aire acondicionado

Cuando se usa muy fuerte favorece la sequedad ocular y genera la sensación de un cuerpo extraño en los ojos y enrojecimiento de la vista. Así que no exagere con el aire acondicionado.

Ojo seco

Aplíquese lágrimas artificiales y evite tocarse los ojos con las manos sucias para evitar infecciones.

En la playa tenga cuidado que no le caiga arena en los ojos

Póngase lentes de sol al momento de bañarse en el mar o en la piscina. Use una toalla personal para evitar contagios. Si tiene conjuntivitis, no ingrese a la piscina porque contagiará a todos.

Siga estos consejos para mantener sus ojos saludables esta temporada. Visite al oculista una vez al año para un control oftalmológico.

Te puede interesar:

¿Por qué es importante el chequeo ocular en los adultos mayores?

¿Estás empezando a usar lentes de contacto? 8 tips que tienes que saber para prevenir infecciones

¿El uso de mascarilla puede producir sequedad ocular?