El amor siempre se le ha definido como algo que no se puede controlar. Puede llegar en cualquier momento y cuando la relación es saludable, ambos van a desear estar juntos para tener planes a futuro. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues también están las relaciones tóxicas que son las más difíciles de romper, y hay mucho dolor; por ello, es importante entender que el amor no es sinónimo de sufrimiento, lo mejor es separarse, pues le hará un bien a su salud mental.

La psicóloga Luisa Gómez comenta que sentir afecto por alguien, es una opción que está más allá de nuestra posibilidades y lo más probable es que terminemos enamorándonos de alguien.

Y aunque suene crudo, dejar de sentir amor por alguien puede ser bueno para la salud, más aún en aquellos casos en los que existe una relación tóxica de pareja, pero también en aquellos en los que hay amor no correspondido.

Entonces, ¿qué puede hacer para desenamorarse de alguien?

-Regula el contacto físico y visual.

-Bloquea los malos recuerdos.

-Trabaja en tu autoestima con una lista de tus cualidades.

-Cambia el significado que le das.

-Ayúdate con una lista de razones para no estar ahí.

-No busques llenar el vacío con otra relación.

-Retoma rutinas que te vuelvan más independiente.

-Busca la ayuda de un especialista para tomar terapia.

No te cierres al amor

Si tuviste una mala relación sentimental con alguien no es motivo para que le cierres las puertas al amor. Debes tomarte un tiempo para sanar tus heridas. No es bueno que inicies una relación luego de terminar otra, porque puede ser peor. Toma las cosas con calma, busca hacer actividades que dejaste y explora otras que te diviertan para despejar tu mente.

Te puede interesar:

¿Cómo termina una relación amorosa cada signo del zodiaco?

¿Los infieles perdonarían una traición? Especialista despeja dudas

¿Cómo aprender a pelear con tu pareja? Sigue estos consejitos