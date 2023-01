Las personas con personalidad narcisista suelen tener un comportamiento vanidoso, falta de empatía, les encanta hablar bien de sí, se consideran superiores, necesidad de aprobación, logran lo que desean mediante la manipulación, la mentira, desprestigiando a otro y sólo piensan en su propia persona.

Asimismo, al entablar una relación con una persona narcisista ocasiona que poco a poco nuestra autoestima se vaya deteriorando, los objetivos y metas que uno tenía, ya no existen, todo se vuelve en un círculo vicioso del que si no tenemos las herramientas necesarias, no se podrá salir.

Para la psicóloga Claudia Vallejos León de “Aún Tienes tiempo”, nos comenta que este tipo de persona suelen tener diversos comportamientos en una relación, que se van dando por etapas y que explica a continuación;

1. Love bombing:

En esta primera etapa, la persona narcisista te hará creer y sentir que tu eres lo mas importante para el/ella, te hará sentir especial, creerás que es lo que siempre habías buscado para ti, que no hay nadie mejor que esa persona, buscará tener contacto contigo a toda hora, te llenará de halagos, te ofrecerá su apoyo en todo momento y sobretodo hará que te identifiques con él/ella, si a ti te gusta leer, o tomar té, esa persona se convertirá en alguien a quien también le guste las mismas cosas que a ti, para que de esa forma tu creas que es la persona que siempre buscaste.

2. Aislamiento:

En esta segunda etapa, el narcisista hará que te sientas culpable de todo lo que sucede en la relación, empezará a demandar más atención de tal forma que te agobiará y al iniciar una pelea o discusión, te hará sentir culpable por no dársela y, como consecuencia de eso dejarás de lado algunas actividades para estar con el narcisista, como por ejemplo dejarás de salir con tus amigos, porque al narcisista no le caen, todo esto con con el fin de que se empiece a aislar a la “víctima” de su red de apoyo.

3. Devaluación:

El narcisista ya sabe que tiene atrapada a su “víctima” y es aquí cuando comienza a mostrarse tal cual es, empieza a ganar control de la persona haciendo uso de diferentes técnicas como: reforzamiento intermitente, humillación, gaslighting, etc. Esta etapa se destaca también lo que es la triangulacion y la ira del narcisista, caracterizada por la violencia psicológica y emocional, ridiculizando y descalificando.

4. Descarte:

Aquí se da el fin del ciclo narcisista, ya la víctima queda destruida, con el autoestima bajo, por lo que el narcisista la descarta con alguna de las parejas que consiguió muy rápido y que van a nutrir su ego.

5. Regreso del narcisista:

El narcisista, cómo dicen, nunca se va del todo. Y regresa a reconquistar a su pareja haciéndola pasar por nuevamente por una fase de “Love bombing” diciendo que ha cambiado, que todo irá mejor ahora, pero la realidad es que solo necesita volver a subir su ego para sentirse bien.

RECOMENDACIONES:

Finalmente, la especialista nos indica que si en algún momento te sientes identificado con una persona narcisista o conoces a alguien que esté atravesando por una relación así, sigue estas recomendaciones para que puedas trabajar en tu amor propio y autoestima, para no caer en el ciclo del narcisista:

1. Evita sentirte responsable de su vida y de su pasado.

2. Evita dar segundas oportunidades, ten en claro cuales son tus limites.

3. Evita justificar y ser demasiado empatico con las conductas negativas que el narcisista presenta.

4. Manten tus relaciones familiares y personales, conversa con ellos sobre tu situacion actual y escuchalos, a veces una opinion externa puede ayudarte entender mejor el panorama.

5. Protege tu autodeterminacion y autoafirmacion,

6. Si lograste salir de una relacion asi, manten el contacto cero.

7. Lo mas probable es que tu autoestima haya disminuido enormemente, empieza a reinventarte.

