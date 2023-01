El déficit calórico es la situación de falta de nutrientes, por una limitada ingesta de alimentos, usualmente. Por lo tanto, la cantidad de energía que gastamos termina siendo mayor a la que ingerimos. Este método suele ser utilizado para perder peso. Sin embargo, seguir recetas de internet para un déficit calórico es un error, pues pone en riesgo la salud de la persona. La persona puede perder peso, pero pierde músculo en vez de grasa.

Katherine Cántaro, nutricionista y docente de la Escuela de Postgrado UPC nos explica de qué se trata el déficit calórico y qué consecuencias que podría tener si no está planificado por un especialista.

Para bajar de peso es muy importante que la persona deje el sedenterismo y opte por una vida saludable incluyendo el deporte. Foto: Pexels.

DÉFICIT CALÓRICO

¿Qué es el déficit calórico?

Primero debemos hablar sobre el balance energético. En términos simples, es el equilibrio entre los nutrientes que ingerimos (la energía) y el gasto energético que realizamos. Tengamos en cuenta que nuestro cuerpo gasta energía al mantener el funcionamiento de nuestro organismo y también al realizar toda actividad física en nuestras acciones cotidianas.

En ese sentido, el déficit calórico es la situación de falta de nutrientes, por una limitada ingesta de alimentos, usualmente. Por lo tanto, la cantidad de energía que gastamos termina siendo mayor a la que ingerimos.

Este método suele ser utilizado para perder peso. Al tener déficit de energía, el organismo busca los nutrientes que el cuerpo necesita en nuestras reservas, las de carbohidratos que son mínimas, y las de grasa que son las más abundantes.

Las dietas en Internet son muy estrictas que pueden ayudar a bajar de peso, pero con algunos riesgos en nuestra salud. Foto: Pexels.

MÉTODO UTILIZADO PARA PERDER PESO

¿Cómo aplicarlo para bajar de peso?

Hay que ser enfáticos en mencionar que el déficit calórico debe ser planificado y prescrito por un profesional nutricionista, a fin de evitar efectos adversos a nivel metabólico.

Un déficit calórico realizado con recetas de internet (generalmente en base a dietas restrictivas, incluso quitando grupos de alimentos) es un error, pues pone en riesgo la salud de la persona que lo realiza, generando estreñimiento, dolores de cabeza, pérdida de masa muscular. La persona puede perder peso, pero pierde músculo en vez de grasa. Y se entra en un círculo vicioso de ‘comer vs no comer’.

Además, en un tiempo prolongado de hacer un mal déficit calórico, se incrementa la probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión. Un déficit calórico mal hecho solo empeora el procesamiento de los nutrientes.

Por el contrario, un déficit calórico bien hecho pauteado por el nutricionista, respeta tu forma de comer, tus horarios, tu estilo de vida y tu actividad física. Le da calma al cuerpo y le dice ‘no estamos bajando tan rápido, pero estamos bajando de forma progresiva, constante, aprendiendo a comer y ganando salud’.

En conclusión, la persona que escucha este término y desea incluirlo en su rutina para pérdida de peso debe acudir necesariamente al profesional nutricionista. Hay que evitar seguir dietas de internet o recomendadas personas que no están calificados para prescribir planes de alimentación.

EJERCICIOS DE FUERZA O CARDIO

Con qué ejercicios va mejor, ¿con los de fuerza o los de cardiovascular?

Los nuevos estudios nos indican que son importantes ambos tipos de ejercicios. No es enfrascarnos en un tipo de ejercicio, sino hacer ambos. Si en el proceso mezclas los dos tipos de entrenamiento, pues vamos a estimular el uso de las reservas de grasas, pero también ayudaremos al fortalecimiento de la masa muscular, y se gastará más energía a lo largo del día.

Normalmente, en una persona que recién está empezando, se debe llegar a 150 minutos de ejercicios a la semana, que son 30 minutos de ejercicio diario (5 días). O hacer tres días de ejercicios más intensos o moderados de 50 minutos, en donde podemos tener dinámicas de fuerza o ejercicio aeróbico.

La idea, en general, es movernos. Ayudará a obtener mejores resultados mientras estamos en un proceso de déficit calórico.

EDADES EN QUE FUNCIONA MEJOR EL DÉFICIT CALÓRICO

¿En qué edades funciona mejor?

Va a ser útil en todas las edades de las personas que han completado su desarrollo. Sin embargo, no va generar los mismos resultados en las personas de 20 años que otras de 50 años. En la juventud, el cuerpo trabaja de forma más eficiente y gasta más energía en sus procesos. Por ello, se hace muy fácil el déficit calórico.

A más edad, hay mas acumulación de las grasas y de la energía. Entonces tú puedes hacerte restricciones con la comida, pero el cuerpo se vuelve a regular con las reservas. A más edad, más reservas.

En ese sentido, a más edad hay que ser mas constante, tener paciencia porque los resultadossuelen demorar más e ir incrementado la actividad física para activas nuestro metabolismo. Es importante señalar que los niños, adolescentes, embarazadas y lactantes no deberían hacer déficit calórico bajo ninguna circunstancia. El déficit calórico es quitarte nutrientes, y en estas etapas de la vida, estos grupos necesitan buenos nutrientes porque necesitan construir tejidos y todos los procesos que están en formación, sino no van a terminar de crecer, no van a formar neuronas.

Lo que se hace en estas edades, solo es mejorar el hábito alimentario y mantener el peso para que en la medida que los niños vayan creciendo, no suban de peso. Que crezcan pero que el peso se mantenga.

