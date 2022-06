Según la Federación Internacional de la Diabetes, en el mundo 537 millones de personas de entre 20 y 79 años viven con esta enfermedad y se prevé que el número total de pacientes diagnosticados aumente a 784 millones en 2045, lo que supone un incremento del 46%.

¿Qué es la diabetes?

El Dr. Otmaro Belalcázar Chávez, endocrinólogo, explica: “La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Un efecto común de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (es decir, la glucemia elevada), que con el tiempo deteriora gravemente muchos órganos y sistemas del cuerpo, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos”.

En Perú, según los datos reportados a 2020 por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) el 4,5% de las personas de 15 o más años de edad tienen diabetes diagnosticada y de este total, solo un 69, 7% recibió tratamiento médico en los últimos 12 meses.

¿Cómo se diagnostica?

Su diagnóstico se realiza a través de una muestra de sangre en ayunas en el que la glucosa se encuentre en un valor mayor a 126 mg/dl. Así como también lo determina un valor de glucosa en sangre posterior a la ingesta de 75g de glucosa, mayor a 199 mg/dl. Pero la diabetes es mucho más que la glucosa, afecta órganos que no se ven como el corazón y los riñones, siendo precursora de enfermedades crónicas como la falla cardiaca y la enfermedad renal crónica que en muchos casos son prevenibles. Del 12% al 30% de los pacientes con diabetes padecen de falla cardiaca y del 25% al 40% de los pacientes con falla cardiaca padecen diabetes.

Daños que causa la diabetes

Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios, causar ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y hasta amputación de los miembros inferiores.

“Hay medidas simples que resultan eficaces para prevenir la diabetes, a través de la campaña Más Que Glucosa, se busca concientizar a las personas sobre llevar un estilo de vida saludable. Conseguir un peso corporal saludable y mantenerse en él, realizar al menos 30 minutos de ejercicio físico diariamente, cuidar la alimentación eliminando el consumo de azúcar y grasas saturadas y no consumir tabaco, son algunas de las recomendaciones primordiales para un tratamiento exitoso de la diabetes” concluye el Dr. Belalcázar.

