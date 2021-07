Es bien sabido que la hepatitis es una enfermedad que afecta el funcionamiento del hígado y que se manifiesta, en la mayoría de casos, con síntomas comunes como tono amarillento de la piel (ictericia) u orina de un color anaranjado oscuro, sin embargo poco se sabe de las diferencias que existen entre los distintos tipos hepatitis que existen: A, B y C.

Las diferencias entre estos tres tipos son muy distintas. La hepatitis A no es mortal, salvo que acabe provocando una insuficiencia hepática aguda; esta suele tratarse siguiendo sencillas recomendaciones como guardar reposo e hidratarse, mientras que la hepatitis B y C sí representan un alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático.

Además, la primera se contagia por contacto con las heces de una persona infectada con el virus de la hepatitis A, mientras que las otras dos últimas se transmiten por medio de la sangre.

HEPATITIS B

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de las Enfermedades (CDC) del Minsa, la hepatitis B es 50 a 100 veces más infecciosa que el VIH. El Dr. William Prado, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Dos de Mayo, explica que para el diagnóstico se realiza pruebas de sangre que indicarán si su hígado está trabajando de manera adecuada o con una biopsia hepática que puede ayudar a ver directamente la condición del hígado.

En tanto, las diferencias entre la hepatitis B y C son que la primera se puede prevenir porque existe una vacuna desde el año 1982, que actualmente se aplica a los recién nacidos durante sus primeras 24 horas de vida. Caso contrario con la hepatitis C, cuya única manera de evitar contraerla es no tener contacto con la sangre de las personas infectadas.

El Día Mundial contra la Hepatitis es celebrado el 28 de julio y es una oportunidad para intensificar la lucha internacional contra esta enfermedad, alentar la actuación y la participación de personas para prevenirla.

