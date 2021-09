El impacto de la pandemia del coronavirus y las cuarentenas agravaron de manera considerable la salud mental de las personas. Según cifras de la OMS, solo en 2020, más de 270 millones de personas padecieron depresión. Es por ello que es importante atender esto con ayuda profesional y, por lo tanto, conversamos Enrique Bojorquez Giraldo, presidente de la sociedad Latinoamericana de Psiquiatría, en el marco del Día mundial para la prevención del suicidio.

“Es importante recalcar, que si se encuentran deprimidos, la primera recomendación es que busquen ayuda profesional y, si es posible, especializada”, recuerda inicialmente el médico psiquiatra.

¿Cómo agravó la pandemia la salud mental?

Pese a no existir los suficientes estudios en torno a los efectos de la pandemia en nuestra salud, el médico hace énfasis de que hay un aumento notorio en las cifras de trastornos.

“Hay algunos estudios al respecto, en Perú, en Latinoamérica y en el mundo. Todos ellos son consistentes en que esta pandemia ha incrementado la prevalencia de este tipo de trastornos. Las cifras evidentemente varían, pero la mayoría de ellas indican que están por encima del 30% de la población. No existen estudios poblacionales si no de grupos específicos por lo que no se puede precisar un número exacto, sin embargo todo esto indica que ha habido un aumento en estos trastornos sin duda alguna”, añadió.

En esa línea, rememoró las grandes brechas existentes para el tratamiento de los pacientes, la cual abarca diferentes aristas -entre ellos la estigma de este trastorno así como el insuficiente apoyo en las políticas de salud mental del Estado-.

“Uno de los grandes problemas en la psiquiatría y salud mental está en la brecha del tratamiento, en general se considera que, de cada 100 pacientes, aproximadamente solo un 25% acuden a los servicios. ¿A que se debe esto?,. Ha múltiples factores, el principal es que no hay suficiente oferta de servicios, porque la salud mental no es una prioridad para el estado; adicionalmente por el estigma de la enfermedad, pues muchos pacientes tienen que mantener oculta su enfermedad por vergüenza o no son conscientes de que existe un problema”, acotó el especialista.

La salud mental, un estigma a superar

No son muchos los peruanos que prestan cuidado y seguimiento a su salud. De por sí, el estigma que se tiene al acudir a un profesional en estos casos es una de las grandes barreras a romper, rememora el dr. Bojorquez Giraldo. ¿Cuáles son los temores que se encuentran?

“Creo que son dos fundamentalmente. Uno es la educación, en la medida que el nivel educativo de una sociedad se incrementa, evidentemente las demandas de atención de salud mental aumentan. El segundo tiene que ver con el estigma, que hace que entre comillas sea mas visto. Porque siempre se asocia que la salud mental tiene que ver con trastornos mentales, pero no se ha hablado de salud mental en el sentido positivo”, señaló.

“La capacidad que tenemos para disfrutar de la vida, ser productivos, poder interactuar de un mondo saludable con las personas, de contribuir en el desarrollo de nuestra sociedad, son puntos que tienen que ver con la salud mental a nivel positivo y que se necesita inculcar en la población para tener una mayor consciencia”, complementó.

Las políticas de Estado que deberían mejorar en salud mental

El especialista reconoce que hay leves avances de parte del Estado en sus políticas de salud mental (aumento de centros de salud mental comunitaria). No obstante, estos esfuerzos deben ser más integrados y tener un mayor presupuesto para la inversión de este punto.

“Lo que ocurre es que hay aspectos que se han descuidado y deberían reforzarse. La primera es que la salud mental debería estar engranada con los servicios de salud general. Al mismo tiempo, no se han desarrollado las redes de atención con los diferentes niveles se dan en otras partes, desde los niveles primarios hasta los especializados. Los presupuestos siguen siendo cortos a pesar de la mejora, lo que se gasta en países pobres es de aproximadamente un dólar y medio; en países medianos el desarrollo es de dos dólares y medio; y en países desarrollados es de 60 dólares”, sentenció.

Líneas de ayuda

Es importante mencionar que el Minsa habilitó dos líneas telefónicas de prevención para intentos de suicidio, depresión, angustia y otros problemas de salud mental:

El Servicio de Orientación y Consejería Telefónica en Salud – Infosalud (0800-10828)

La línea de atención de emergencias y prevención del suicidio del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo Noguchi” (381-3695).

La atención es de 8 a.m. 8 p.m., de lunes a sábado y no existe costo alguno.

