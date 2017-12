Escuchar música puede ayudar a personas con Alzheimer

La música influye en gran medida en nuestro estado de ánimo, porque posee cualidades no verbales, creativas y hasta emocionales que facilitan el contacto, la interacción, el aprendizaje, desarrollo personal y la comunicación en una relación terapéutica.



Es por ello, que la música resulta tan importante en una terapia para ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes viven con Alzheimer.

Es más, usar la música como terapia puede ayudar a:



• Aliviar el estrés

• Reducir la ansiedad y la depresión

• Disminuir la agitación



Si quieres usar la música para ayudar a un ser querido, ten en cuenta estos consejos:



1.- Preferencias: la primera pregunta será ¿qué tipo de música disfruta tu familiar? Y más importante ¿qué música evoca recuerdos de tiempos felices en su vida? Para esto es importante que involucres a familiares y amigos pidiéndoles que sugieran canciones o que realicen listas de reproducción.



2.- Ambiente: para mantener la calma del paciente durante las comidas o su rutina de higiene, reproduce la música o canta una canción que sea relajante.



3.- Sobreestimulación: elimina otros ruidos que se sobrepongan, como apagar el televisor y cerrar las puertas.



4.- Baila: no se trata de solo escuchar, puedes optar por probar con canciones que tengan ritmos más rápidos, esto ayuda a tu ser querido a acompañar dando palmas o golpeando con sus pies al compás de la canción y por qué no, hasta puedes bailar junto a él.



5.- Canta: este es un ejercicio necesario, cantar a tu ser querido puede estimular el estado de ánimo y mejorar la relación que tienen.



