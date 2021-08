La esquizofrenia es un desorden cerebral que deteriora la capacidad de las personas y caracterizada por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Si bien no se ha identificado una causa específica que desencadene esta enfermedad, se considera que la causa puede ser multifactorial, donde los factores genéticos y perinatales juegan un rol importante al igual que los desencadenantes y gatillos psicosociales y ambientales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) alrededor de 21 millones de personas en el mundo padece de esquizofrenia y más del 50% de ellos no recibe una atención adecuada, sin embargo, en países pobres, esta cifra puede llegar hasta el 90%. Conforme a lo indicado por la Dra. Cecilia Medina, gerente médico de Sanofi Perú, esto puede ocasionar complicaciones en su salud y, a largo plazo, generar una discapacidad.

RIESGOS

“Existen muchos riesgos asociados a esta patología: los pacientes con esquizofrenia tienen entre 2 y 2.5 veces más probabilidades de morir a una edad más temprana que el resto de la población, principalmente, debido a suicidios, desarrollo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades físicas”, señala la Dra. Medina.

En ese sentido, la especialista señala que esta mortalidad elevada puede provenir de la enfermedad en sí misma, falta de autocuidado y en algunas ocasiones, ciertos medicamentos antipsicóticos pueden alterar parámetros metabólicos que predisponen a enfermedades cardiovasculares, todo lo anterior es prevenible bajo una supervisión médica adecuada.

De acuerdo con la OMS, las personas presentan: Alucinaciones. Oír, ver o percibir algo que no existe. Delirios. Creencias o sospechas erróneas y persistentes no compartidas por otras personas de la misma cultura. Conducta extravagante, como murmuraciones y risas para sí mismo. Discurso desorganizado, incoherente o no pertinente. Alteración de las emociones. Notable desconexión entre la emoción declarada y su expresión facial o el lenguaje corporal.

Por otra parte, la Dra. Medina afirma que las personas que padecen esquizofrenia enfrentan muchos retos, incluso, una vez recibido el diagnóstico, ya que puede haber demora en la aceptación por parte de los pacientes, familiares y amigos. En palabras del especialista, esto se debe sobre todo a los estigmas y mitos que rodean tanto a la enfermedad, como a la medicación.

TRATAMIENTO

Para mejorar este panorama, la Dra. Medina propone trabajar en conjunto desde diversos sectores para educar y concientizar a la población, no solo acerca de la esquizofrenia, sino sobre la salud mental en general. “Esta es una enfermedad como cualquier otra, que requiere de un tratamiento integral y multidisciplinario, además, los pacientes necesitan del apoyo de quienes lo rodean”, agrega.

VIDEO RECOMENDADO:

Cada 16 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Esquizofrenia y, en el marco de esta fecha, el especialista recuerda que esta patología es una condición tratable, que cuenta con medicamentos de última generación, seguros y eficaces. “Con una terapia adecuada el paciente puede aliviar sus síntomas y mejorar no solo su calidad de vida sino también la de su entorno cercano. Sin embargo, resulta indispensable desestigmatizar la enfermedad, a fin de que las personas recurran al médico de forma oportuna”, finaliza la Dra. Medina.

TE PUEDE INTERESAR: