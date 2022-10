El estrés es un término que se ha popularizado en los últimos años, el cualresponde al estado de agobio y tensión emocional generada por situaciones de extrema preocupación. A pesar que no se experimente cansancio, como generalmente se suele pensar, esto no quiere decir que no se esté atravesando una situación de nerviosismo.

Lo más probable es que el cuerpo tenga otras formas de manifestar estrés. Por eso, Sylvia Rodriguez, nutricionista del equipoM agnesol, menciona 3 formas en las que el

organismo comunica este estado de tensión:

1. Caída de cabello:

Al atravesar situaciones de extrema preocupación esprobable que el cuerpo pueda experimentar una disminución de defensas considerable. Esto se ve reflejado en un cabello y uñas más quebradizas, por lo que un aumento en la caída o la debilidad de la hebra capilar serán señales de alerta que deben se ser tomadas en cuenta. Considerar consumir alimentos ricos en zinc durante esta etapa, puede aportar vitalidad al cabello y fotalecer la fibra capilar. Entre ellos se tiene a las nueces y legumbres y también se puede consumir este nutriente a través desuplementación.

2. Músculos tensos:

Estar estresado también incluye una tensión corporal, especialmente en los músculos. Por ello, si siente la mandíbula, brazos y piernas rígidas, estos podrían ser indicadores de estrés agudo. Para lo cual, es importante darse una pausa y tratar de evaluar la situación que esta desencadenando este dolor. Una forma de ayudar a aminorar esta contracción es a través del consumo de magnesio en alimentos como las almendras, albaricoque, brócoli o por medio de suplementos de este mineral.

3. Acné:

No solo es recurrente el acné en la etapa de la adolescencia. La piel es uno de los órganos que se ve más afectado cuando se está estresado. La espalda, pecho y rostro son las principales zonas en las que este tipo de afecciones cutáneas se deja notar. Visitar a un dermatólogo para recibir tratamiento puede ayudar a mejorar la apariencia física, la salud de la piel y el estado de ánimo considerablemente, ya que estas erupciones, pueden afectar la autoestima.

