"Porque lo digo yo", la campaña que crea conciencia sobre la presión arterial está en Lima y ofrece mediciones gratuitas

"Porque lo digo yo" o "Because I Say So" es una campaña internacional que llegó al Perú con el objetivo crear conciencia sobre la importancia de tener la presión arterial controlada. Y es que en el Perú, cinco millones de personas padecen de hipertensión , aunque no todas son tratadas adecuadamente, lo que representa varios riesgos en la salud e incluso la muerte.

La campaña, que está en nuestro país gracias a la colaboración de Laboratorios Servier, la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH), la Sociedad Peruana de Hipertensión y la Sociedad Peruana de Cardiología, utiliza la voz de los niños para concientizar a la población sobre los peligros de no mantener controlada la presión.

Y es que si los adultos son reacios a acudir a medirse la presión por sí solos, son los más pequeños, sus hijos, los que les piden que lo hagan por ellos. "Mamá deja tu celular y ¡ve a que te midan la presión!", "Abuelito ¿Si antes de ir al parque te mides la presión?", "Papá quiero jugar play pero ¡Primero mídete la presión!", son algunos de los mensajes de la campaña.

Recuerda que la hipertensión es conocida como 'el asesino silencioso' ya que a pesar de que no presenta síntomas ni signos, puede provocar enfermedad cardiovascular grave y accidente cerebrovascular. Además, también puede generar insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, insuficiencia renal, hemorragia retiniana y discapacidad visual.

"Porque lo digo yo" estará en el Perú todo el mes de mayo ofreciendo mediciones gratuitas de presión y consejos para mantenerla controlada. Aquí te mostramos todas las fechas para que no dejes pasar esta cita con tu salud.

11 de mayo | C.S. Ermitaño Alto en Independencia

11 de mayo | P.S. Las Américas en Independencia

11 de mayo | P.S. Los Quechuas en Independencia

14 de mayo | SISOL SUQUILLO

17 de mayo | Casa Armendáriz y Casa Aljovín en Miraflores

18 de mayo | Hospital de la Policía en la avenida Brasil

18 de mayo | C.S. Villa Esperanza en Carabayllo

25 de mayo | C.S. Ermitaño Bajo en Independencia

25 de mayo | P.s. Las Américas en Independencia