¿Sabías que los infartos cerebrales son mucho más frecuentes, pues representan el 85% de la enfermedad cerebro vascular y la hemorrgia solo es el 15%?. A mayor edad, mayor es el riesgo a hacer un infarto, pero hay pacientes con factores de riesgo neurovascular que son más propenso a esta patología, como: los diabéticos, hipertensos, colesterol y arritmia cardiáca. Se debe acudir a un centro altamente especializado para este tipo de tratamientos, pues al producirse un infarto o hemorragia cerebral mueren dos millones de neuronas por minuto.

Sabemos que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, en el trabajo o en el hogar, por ello, hay que conocer los síntomas principales cuando se inicia el infarto cerebral, así se podrá actuar de inmediato y salvar al paciente. El neurólogo Manuel Moquillaza, Coordinador del Servicio de Neurología de la Clínica Ricardo Palma nos explica al detalle, qué es el infarto cerebral y nos da unos consejos de prevención.

¿Qué es el infarto cerebral?

Es la obstrucción de los vasos arteriales del cerebro que se encargan de la irrigación del cerebro. Este tipo de obstrucciones representan el 85% de la enfermedad cerebro vascular. Hay dos tipos: cuando la arteria se tapa, se llama infarto cerebral y cuando la arteria se rompe, se llama hemorragia cerebral (conocida popularmente con el derrame). Si bien es cierto, aquí en la población peruana a todo le conoce como derrame, tanto infarto como hemorragia, pero en realidad, el derrame es solo cuando las arterias se rompen.

¿Y por qué es importante diferenciar el infarto cerebral con el derrame cerebral?

Porque el tratamiento viene totalmente diferenciado desde un infarto a una hemorragia. Desde otro punto de vista, los infartos cerebrales son muchos mas frecuentes, representan el 85% de la enfermedad cerebro vascular, la hemorragia solo representa el 15%. Entonces de 100 pacientes que tienen un accidente cerebro vascular, el 85% se les tapa la arteria o tiene un infarto y el 15% se les rompe la arteria o tienen un derrame.

Grupos de riesgo

Más edad, mayor riesgo de hacer un infarto o una hemorragia, pero tenemos factores no modificables, como por ejemplo: el paciente hipertenso que tiene 5 veces más riesgo, el paciente diabético tiene 3 veces más riesgo, el paciente que sufre de colesterol tiene 2 veces más riesgo, el paciente que tiene arritmia cardíaca, como la fibrilación auricular, tiene 5 veces más riesgo. A todos estos se conocen como factores de riesgo neurovascular.

¿Qué otros factores pondrían en riesgo a una persona adulta?

Hay que saber si están en el grupo de factores de riesgo antes mencionados, conocer sus antecedentes familiares, cuál es su índice de masa corporal, saber si consume tabaco y alcohol, sedentarismo, etc.

Cómo saber si una persona está empezando un infarto cerebral

Hay tres síntomas que ayudan a reconocer un infarto, que lamentablemente no siempre es el dolor de cabeza. En neurología toda parálisis facial, toda disminución de fuerza en la mitad del cuerpo y la dificultad para articular las palabras o la disartria representan el 83 a 85% de síntomas que tiene un paciente con ACV. Se debe acudir a un centro altamente especializado para este tipo de tratamientos porque al producirse un infarto o hemorragia cerebral mueren dos millones de neuronas por minuto.

“No es lo mismo operar a un paciente con derrame que tiene 30 minutos de iniciado a alguien que tiene tres, seis horas o más. Hay pocos centros en el Perú que tratan de manera integral la patología cerebro vascular, estamos en el auge de entrenar, conscientizar y preprar al equipo, ya que esto es más frecuente”, enfatiza.

Quiénes deben hacerse un chequeo médico

Los jovenes que deben hacerse un chequeo son los que tienen antecedentes de aneurismas, derrames cerebrales en la familia, un paciente que tiene dos familiares directos con enfermedad cerebro vascular, ellos deben realizarse estudios neurológicos.

En pacientes jóvenes que no tienen factores de riesgos, que no son obesos, no fuman, no son hipertensos ni diabéticos y no tienen arritmia no se les sugiere un control preventivo.

En los adultos mayores a partir de los 60 años de edad, que presentan hipertensión, diabétes, arritmia, dolor de cabeza tienen que ir al neurólogo.

¿En qué lugares se realizan los tratamientos de la patología cerebro vascular?

En el hospital Almenara, Rebagliati, Sabogal. En Ministerio de Salud (Minsa): El Instituto de Ciencias Neurológicas, Hospital Daniel Alcides Carrión, Hospital Dos de Mayo, Cayetano Heredia e Hipólito Unanue. En el sector privado está la Clínica Ricardo Palma que atiende las 24 horas al día con médicos altamente calificados.

