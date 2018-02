Cuidado con los infartos al corazón: Sigue estas recomendaciones para evitar problemas cardíacos [VIDEO]

La repentina muerte del comentarista deportivo Daniel Peredo (48), por un paro cardíaco, ha causado preocupación, pues nadie está libre de sufrir un cuadro similar. Víctor Fontinier, cardiólogo electrofisiólogo del Hospital de la Solidaridad, advierte que no hay una edad específica para sufrir infarto. Cualquiera puede padecerlo, hasta aquellos que aparentan gozar de una buena salud.



El médico explicó que el paro ocurre cuando el corazón deja de latir, ocasionando que la sangre no llegue al cerebro ni al resto del cuerpo. “En nuestro país, entre 4 y 5 millones mueren por este mal a temprana edad. Una muerte súbita, como el caso de Peredo, puede ser por un problema cerebral (como aneurisma), ejercicio intenso, arritmia (trastorno de la frecuencia o ritmo cardíaco) o una malformación cardíaca”, explicó.



Los hipertensos, con diabetes y colesterol elevado tienen más probabilidades. También son propensos quienes padecen de estrés laboral y los que abusan del tabaco, alcohol y llevan vida sedentaria.



“Cuando alguien presenta los síntomas, tiene una ‘hora de oro’ para salvar su vida y acudir de emergencia al hospital. Sino, podría morir”, indicó.



SEPA QUE



* Opte por una vida sana. Coma verduras, frutas, no muchas carnes rojas y evite el exceso de azúcar y sal.



* No abuse de los cigarros, el alcohol ni el café. Dos tazas al día es demasiado.



* Evite el sobrepeso y la vida sedentaria. Opte por hacer ejercicio (caminar, nadar o trotar) con frecuencia, pero sin exceso.



* Hágase un chequeo cardíaco preventivo una vez al año. Si está acostumbrado a jugar ‘pichanguitas’, con mayor razón.



* Revise su historial familiar. Algunas arritmias son hereditarias.



* En caso de paro cardíaco, coloque a la persona boca arriba. Aplique reanimación cardiopulmonar.



* Son más propensos los que sufren de diabetes, hipertensión, colesterol elevado y estrés laboral. (Sonia Obregón)