Con frecuencia se habla sobre la intolerancia a la lactosa, incluso del rechazo al gluten, pero poco se conoce de la reacción adversa que padecen algunas personas cuando consumen frutas o alimentos que con tienen fructosa, un azúcar natural que algunos organismos no toleran. Sí, hay personas que no pueden comer frutas porque al hacerlo sufren espasmos estomacales, diarrea e hinchazón.

¿Por qué pasa esto? Marilyn Espantoso de Fitts, nutricionista de la clínica Avendaño, explica que las causas de esta intolerancia alimentaria son tan variadas como los síntomas. Puede desencadenarse por problemas en el tracto digestivo como la malabsorción en el intestino delgado o cuando se padece de colon irritable, incluso deberse a un problema genético, etc. “El rechazo a la fructosa también puede activarse cuando se consumen frutas en demasía, es decir cuando la cantidad supera la capacidad del organismo para absorber este azúcar natural”, explica.

Otra causa común es ingerir en exceso alimentos procesados que concentran alta dosis de fructosa, como es el caso de caramelos, chocolates, gaseosas entre otros, indica la especialista.

Síntomas de la intolerancia a la fructosa

Se puede sospechar que se sufre de esta intolerancia cuando hay hinchazón, gases, diarrea y dolor abdominal luego de consumir alguna fruta o alimento procesado. En estos casos conviene consultar con un especialista. De ser cierto, puedes retirar progresivamente algunas frutas para identificar cuál es el tipo o la cantidad que debes quitar de tu dieta para suprimir los malestares.

No quite todas las frutas de su dieta porque podría sufrir la carencia de vitamina C, muy necesaria para la salud. También ten en cuenta que las frutas con más fructosa son la manzana, pera y ciruela. Mientras que las que menos tienen son las fresas y las frambuesas. Evita consumir mermeladas, zumos de fruta, licores de fruta, miel, chocolate y dulces. Otros alimentos procesados poco recomendables son el yogurt con frutas, helado y batidos comerciales edulcorados.

