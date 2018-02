¡Mejora tu salud! Rodéate de gente buena

Sabemos que no es fácil ser positivo todo el tiempo, pero no debemos olvidar que las personas alegres y buenas son aquellas que nunca deben faltar en nuestra vida, no solo porque nos arrancan sonrisas en situaciones difíciles, sino también porque nos ayudan a mejorar nuestra salud.



Según estudios de la Universidad de Harvard, los pensamientos positivos que generan las personas buenas en nuestra vida:

Aumentan la longevidad.

Disminuyen el riesgo de depresión.

Disminuyen los niveles de estrés.

Fortalecen el sistema inmune.

Mejoran la salud cardiovascular.

Todo esto sucede porque quienes tienen una actitud positiva y están rodeados de amigos así, tienen niveles más bajos de proteína reactiva C, que es el indicador de la inflamación relacionado con el estrés, el cual está asociado con enfermedades cardíacas y otros padecimientos. Además, con la risa liberamos endorfinas (hormonas de la felicidad) que nos ayudan a fortalecer nuestro organismo.

SABÍAS QUE...

Sonreír hace placentero el ambiente que nos rodea, porque produce un efecto contagioso que mejora el ánimo de quienes están a nuestro alrededor.

+DATOS

Las personas positivas cambian tu forma de ver la vida, te ayudan a cumplir tus metas y crean bellos recuerdos en tu mente.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.