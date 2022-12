La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que ataca todos los órganos del cuerpo. Se produce cuando el páncreas no segrega suficiente insulina o el organismo no logra usarla correctamente, y como consecuencia se dan picos altos de glucosa.

Es una de las enfermedades con el índice más alto de mortalidad. Y aunque todavía no tiene cura, está comprobado que un buen tratamiento, nuevos hábitos saludables y chequeo permanente controlan la diabetes y mejoran la calidad de vida del paciente.

La endocrinóloga Rosa Rivera nos brinda una lista de cinco consejos que sí o sí debes aplicarlos si te acaban de diagnosticar diabetes:

1. Aprende a comer sano sin dietas milagrosas

Las famosas dietas milagrosas no sirven porque no son sostenibles en el tiempo. Comer saludable no tiene por qué ser horrible. Hay infinidad de opciones nutritivas y divertidas, solo es cuestión de actitud. Y la familia debe acompañarte en este proceso.

2. La actividad física es el verdadero milagro

Realiza mínimo 30 minutos de actividad física al día. Pueden ser aeróbicos, cardio, baile, correr, y ejercicios de resistencia. Tu cuerpo necesita estar activado para contrarrestar la enfermedad.

Con 30 minutos diarios de ejercicios mejorarás tu calidad de vida. Foto: Pexels.

3. Controla el estrés

El cortisol también afecta las subidas de insulina, así que debes control tu estrés cuanto antes. Si no puedes hacerlo por tus propios medios, pide ayuda.

4. Cero tabaco y alcohol

Los cigarros y bebidas alcohólicas son altamente perjudiciales para las personas diabéticas. Inclusive, así no seas diabético, el consumo de tabaco origina cáncer y diversas enfermedades; mientras que la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas produce cirrosis y otras afecciones hepáticas.

5. ¡Duerme!

Las horas de sueño son muy importantes en las enfermedades crónicas como la diabetes. Dormir entre 6 y 8 horas diarias recompone el cuerpo y mejora tu calidad de vida.

DATITO

Si tienes familiares directos con diabetes, obesidad, manchas oscuras en pliegues y cansancio repentino, acude al endocrinólogo porque podrías estar desarrollando resistencia a la insulina. La prevención es clave.

