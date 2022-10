Hay alimentos que han sido señalados como no saludables o poco recomendables, sobre todo entre quienes siguen una dieta para perder peso. El arroz y el pan son dos de ellos y no son tan malos como podrían creerse. Trome conversó con la nutricionista Lic. Ms (c) Claudia Agüero (@nutriclauam) para despejar algunas dudas sobre estos alimentos que aportan carbohidratos.

¿Qué tipo de arroz y pan son más saludables?

El arroz integral, nutricionalmente hablando, es más saludable ya que presenta mayor cantidad de fibra, vitaminas y minerales, ya que no pasa por un proceso de refinación como sí lo pasa el arroz blanco. “Sin embargo, si hablamos de calorías, presentan la misma cantidad. Por lo que, de todas maneras, hay que tener un control en el consumo de de ambos tipos de arroz”, reveló la especialista.

Sobre los panes, para un consumo diario se recomienda un pan que sea 100% integral o que al menos el 50% de harina empleada sea integral. “El otro 50% del pan puede ser de algún otro alimento que nos brinde almidón, como por ejemplo la papa, la yuca o el camote. Esto va a ser el pan definitivamente mucho más saludable y también con un aporte mayor de fibra”, indicó la nutricionista.

¿Es mejor comer pan o arroz en la dieta?

“Si hablamos de pan francés y arroz blanco, es más recomendable el segundo ya que sigue siendo un alimento natural, que si bien ha pasado por un proceso, no es un alimento ultraprocesado como lo puede llegar a ser el pan”, dijo Agüero a Trome.

Pan. (Foto: Pexels)

Si quiero consumir ambos ¿cómo debo hacerlo?

La cantidad de pan o arroz va a depender de la edad de la persona, de su peso o de su estado de salud, ya que no es lo misma cantidad que puede comer una persona con obesidad, diabetes o hipertensión que una persona sana o una persona más activa, quizás un deportista, reveló la experta.

“En el caso de un adulto sano podríamos decir de hasta un pan diario y hablamos de una porción de arroz, no mayor de 7 cucharadas, y que esté dentro de un equilibrio en un plato”, indicó Agüero.

Si hago dieta no puedo mezclar arroz y el pan

“En realidad no hay ninguna restricción de estos alimentos. Si la persona es sana y lo que busca quizá es bajar peso o reducir algunas medidas, no va a haber ningún problema con que pueda incluir ambos alimentos en su dieta. Habría que ver la cantidad necesaria, la combinación correcta, pero sí lo podría hacer”, reveló la nutricionista

¿Por qué se cree que el pan y el arroz no son saludables?

“Porque por años se ha tomado a estos dos alimentos como engordantes, altos en calorías y que como son de consumo masivo, al menos en Perú, se han asociado al sobrepeso y la obesidad. Y es que cuando quitamos el pan y el arroz de nuestra dieta logramos un déficit calórico, entonces la persona comienza a bajar de peso, tal vez no de la manera correcta, y por eso se asocia con que no son saludables”, indicó.

“Pero en realidad no es así ya que hay muchos países donde las personas comen constantemente pan y arroz, hay muchas personas que comen pan y arroz todos los días y no tienen ningún problema”, dijo.

