En uno de mis chequeos ginecológicos, la doctora me dijo que tenía las mamas fibrosas y que era mejor hacerme unos exámenes para saber cómo estaba esta parte de mi cuerpo. El resultado de la mamografía decía que tenía unos bultitos y que debía hacerme una ecografía para descartar cualquier elemento extraño. Después de unos días de tensión, hice los exámenes y la especialista me dijo que tenía quistes, los cuales necesitarían de un control cada cierto tiempo y que no era peligroso.

En algunos casos, las mamas duelen antes de que llegue el período mestrual y algunas mujeres pueden palpar con facilitad estos bultitos que se pueden confudir con algo malo; por eso, es vital acudir al ginecóloco para que nos aclare todas las dudas y tener una vida sana y tranquila.

Y para conocer más de este tema, consultamos con la ginecóloga María Fernanda Piedra de Ginecontrol, quién nos explica al detalle qué son los quistes de mamas y cuáles son los pasos a seguir:

¿Qué son los quistes de mama?

Los quistes son estructuras redondeadas u ovaladas que contienen liquido en su interior, que pueden encontrarse de manera única o múltiple en las mamas. Suelen ser beningnos y no aumentan el riesgo de tener cáncer de mama.

Pueden ser minúsculos o de tamaño considerable para ser palpado a través de la piel.

¿A qué edad aparecen los quistes de mama?

Los quistes pueden aparecer a cualquier edad, pueden causar dolor, sensibilidad o textura grumosa en la mama. Esos síntomas pueden empeorar o mejorar en distintos momentos del ciclo menstrual.

¿Cómo se diagnostican los quistes de mama?

Para su diagnóstico se requiere examenes de imagénes como la ecografía mamaria que nos sirven para poder clasificarlos como simples o complejos. En mujeres mayores de 40 años a veces puede ser necesario la realizacion de una mamografía.

¿Qué pasa los quistes son más complejos?

Si el quiste es de caracteristicas complejas será necesario examenes complementarios como la biopsia de mama.

¿Cuál es el tratamiento que debo seguir?

En mujeres con quistes simples que no le ocasionan molestias, el tratamiento es el control semestral.

¿Qué vitaminas necesito si tengo quistes?

Si tienes quistes mamarios el uso de vitamina A y E, que pueden ayudar a evitar su aparición por su gran poder antioxidante.

ALIMENTACIÓN

Lo que debo evitar:

Los especialistas aconsejan evitar el consumo frecuente de embutidos y carnes rojas, ya que es una forma eficaz de disminuir el consumo de grasas saturadas. Se ha demostrado que una ingesta baja de grasas, reduce la producción de hormonas responsables de la formación de quistes mamarios. El estrógeno es una de ellas.

Lo que debo comer:

Una dieta rica en vitamina A y E son extraordinarias para las personas que tienen este tipo de problema, pues están cargados de antioxidantes que evitan la formación de los quistes. Así que agregale a tu dieta estos alimentos:

Las almendras, el aceite de oliva, las avellanas, las semillas de girasol y las semillas de sésamo son alimentos especialmente ricos en vitamina E.

La vitamina A, por su parte, está presente en la zanahoria, la espinaca, el melón y el huevo.

Te puede interesar:

Cinco consejos para el cuidado de la zona V