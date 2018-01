Como reducir los peligros del aire acondicionado

Durante el verano muchos centros de trabajo utilizan el aire acondicionado para hacerle frente al calor y que este no afecte el ánimo, confort y productividad de los colaboradores. Sin embargo, muchas veces en vez de hacerles un bien, perjudican su salud.



Julio Cachay, médico internista de la clínica ‘Ricardo Palma’, señala que el aire acondicionado puede causar picazón o lagrimeo en los ojos, sequedad en la piel, estornudos e irritación de la garganta. “En sí, este aparato afecta la salud de las personas, porque bota un aire frío y seco, en comparación al aire natural, que es tibio y húmedo”, explica.



Otros estudios advierten que los cambios bruscos de temperatura y el chorro de aire directo sobre la piel pueden provocar desde catarros hasta lumbalgias.



Este sistema también puede ocasionar resequedad de las mucosas nasales, por lo que se recomienda hidratar el cuerpo tomando suficiente agua.



Pero para minimizar los efectos del aire acondicionado puedes hacer lo siguiente:

1. PROTECCIÓN

Ingresa a la habitación con la boca cerrada (no hables). Además, en lo posible, hazlo con una chompa o polera ligera para que no te afecte el cambio brusco de temperatura.



2. REGULACIÓN

Fíjate que la temperatura esté en los 20°C. Si está por debajo de esta cifra, el aire te afectará más y, en el peor de los casos, puede provocarte rinofaringitis, traqueobronquitis o asma bronquial.



3. REVISIÓN

​La falta de mantenimiento del sistema de aire acondicionado favorece la propagación de ácaros, hongos y bacterias microscópicas. Por eso, pregúntale a tus jefes si se ha verificado el estado de los filtros. Es importante que estén en buen estado para que el aire contaminado no se esparza.

