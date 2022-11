Los inicios de una relación sentimental siempre son los mejores, pues ambos se van conociendo y en la mayoría de casos tienen los mismos gustos. Sin embargo, el tiempo es el mejor consejero para saber si la persona que tenemos al lado es el ideal. Si en algunos meses, empieza con el rollo de que no quiero que salgas con tus amigos o no vayas a la casa de tus padres, no quiero que te pongas esa ropa o empieza a insultarte por no complacer sus caprichos; entonces es momento de terminar esa relación tóxica y evitar años de calvario con alguien que no te quiere.

La psicóloga Luisa Gómez comenta que siempre es bueno acudir a la consulta con un especialista, quien nos puede guiar y dar su punto de vista acerca de este tema.

¿Qué es una relación tóxica?

Una relación tóxica es cuando una o las dos personas sufren mucho más de lo que experimentan dicha y placer por estar juntos. En este tipo de relaciones son más las penas y angustias que la felicidad. Es muy frecuente que tu pareja te hiera, maltrate, causándote gran tristeza que acaba con tu autoestima y llega aislarte de tu familia y amistades.

¿Y cómo podemos evitar caer en una relación tóxica?

Autoestima:

Tener una buena autoestima es muy importante para evitar caer en una relación nociva. Al tener una autoestima baja podemos acabar cayendo en dinámicas de dependencia.

No aislarse:

También es muy importante en una nueva relación no aislarse de nuestro entorno al conocer a la otra persona. Con frecuencia pensamos que no necesitamos a nadie más que al otro para ser felices y eso nos acaba alejando de familiares y amigos. Y esto es algo que se debe evitar.

Tener opiniones externas:

“El amor es ciego”, dice el popular adagio, pero nuestros amigos, familiares y nuestro psicólogo no lo son. Si nos advierten de que hay algo ‘raro’ en nuestra pareja es mejor que vayamos con cuidado.

Ir con cuidado:

Es un error común de muchas personas lanzarse de cabeza a una relación y dejarse llevar por la pasión inicial. Si vamos paso a paso podemos involucrarnos con la persona poco a poco y ser conscientes si aparecen síntomas de que algo no funciona.

¿Qué debo tener en cuenta?

-Permitir la individualidad.

-Hacer surgir mejores cualidades en su pareja.

-Cada uno trabajar en su autoestima.

-Preocuparse por el otro desinteresadamente.

-Afirmar la igualdad y el poder personal de los dos.

-No intentar cambiar o controlar al otro.

-Aceptar y respetar el compromiso de la relación.

-Aceptar los finales si la relación es insalvable.

Te puede interesar:

¿El infiel sufre más que la persona engañada?

Evita espiar las redes sociales de tu pareja. No es nada sano

“Engáñame pero no me dejes”: ¿Qué hay detrás de esta peligrosa expresión?