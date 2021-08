Ya lo habrás escuchado muchas veces y te lo repetimos: correr traer muchos beneficios para tu salud física y mental. Pero para poder sacarle un mejor provecho, es necesario crearnos un hábito. Que el running no sea solo flor de un día en tu vida. Pero no te preocupes, si no tienes mucho tiempo, bastará con unos 30 minutos para que tu cuerpo empiece a sentir los cambios. Lo ideal es entrenar al menos 150 minutos en la semana y eso, dividido entre 5, nos da el promedio de media hora de running diarios con dos días de descanso.

Cómo ves, no es necesario salir a correr todos los días ni hacer 10 o 20 kilómetros en una mañana si lo tuyo no es prepararte para una maratón. Bastará con hacerlo durante 30 minutos entre 3 y 5 días a la semana. Con ese hábito obtendrás una gran cantidad de beneficios para tu cuerpo y tu mente, lo que te mantendrá, además, motivado a no perder la costumbre. Estos son los más importantes:

ADELGAZAS

Ya hemos hablado de este tema en otras publicaciones, pero nunca está de más repetirlo: correr adelgaza y está demostrado. Quien escribe esto perdió 20 kilos en solo tres meses. Practicar running es uno de los métodos más eficaces para perder peso y, lo que es mejor, con efectos duraderos. No existe el efecto rebote si mantienes tu rutina saludable. Quemaremos grasa si corremos durante 30 minutos con una intensidad media-elevada y sumamos, al final de la semana, unos 20 kilómetros en total. Eso sí, recomendamos que la base de todo entrenamiento debe ir acompañada de una dieta equilibrada, lo que es clave para perder peso corriendo. Si quieres calcular el número de calorías que quemas en cada entrenamiento puedes utilizar está fórmula: Peso (kg) x Km x 1,03.

MEJORA LA CIRCULACIÓN

Correr al menos 30 minutos al día, sea cual sea tu ritmo, favorece el retorno de la sangre al corazón, haciendo esfuerzo con varios grupos musculares. Además, correr reduce el riesgo de osteoporosis, una enfermedad que afecta a millones de personas y que debilita los huesos. El running fortalece tus huesos y, combinado con una buena alimentación, afrontarás mejor cualquier tipo de lesión.

MEJORA LA CONDICIÓN FÍSICA

Al correr por lo menos 30 minutos diarios notarás que cada vez te cansas menos. Tu cuerpo se acostumbrará al desgaste y a la actividad. Realizar otro tipo de actividades se vuelve más sencillo y te sentirás menos agotado. Podrás afrontar mejor esas excursiones familiares o largos paseos que antes no podías terminar, como, por ejemplo, subir por una bella montaña o simplemente ir de compras. Incluso te animarás a usar más las escaleras que el ascensor.

REFUERZA LOS MÚSCULOS

Al igual que los huesos, los músculos se benefician si corres todos los días, sobre todo los músculos de la zona inferior del cuerpo. Las pantorrillas, muslos y glúteos tienen un gran desgaste que los refuerza. Aunque diversos estudios han comprobado que correr, beneficia a todos los músculos del cuerpo, desde los pies hasta los hombros. Esto te preparará también para afrontar otro tipo de ejercicios para el core o tren superior.

MEJORA TU VIDA SEXUAL

¿Sabías que correr puede mejorar la actividad sexual? Esto es así por un mecanismo fisiológico que produce nuestro cuerpo. El running ayuda a incrementar los niveles de testosterona y con esto se incrementa el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. Además, si corremos 30 minutos al día nos sentiremos más activos físicamente y más delgados. Por lo que nos sentiremos más deseables a ojos de otras personas.

MEJORA LA APARIENCIA DE TU TONO MUSCULAR Y LA PIEL

¿Alguna vez te has fijado en el aspecto físico de los que corren? Los beneficios de correr se transmiten también a nuestra piel y a su estado. Sus músculos se ven tonificados, y la apariencia de su piel se vuelve más brillante y limpia. Esta es uno de los beneficios que más atraen a los corredores.

REDUCE EL ESTRÉS

Correr nos ayudar a recuperar la energía vital que perdemos durante nuestras horas de trabajo. Además, varios estudios han concluido que correr es perfecto para combatir el estrés. ¿Por qué? Muy sencillo, estos estudios aclaran que la fatiga y el estrés acumulado en el trabajo empiezan a disminuir a partir de tan solo 10 minutos de carrera continua. Imagina ahora si corres durante 30 minutos. Te olvidarás de todos tus problemas. Se ha comprobado que salir a andar o correr favorece el aumento de las hormonas de la “felicidad”.

MEJORA LA CALIDAD DE SUEÑO

El insomnio es uno de los trastornos del sueño más comunes a nivel mundial. Realizar una actividad física, como correr, da como resultado un desgaste importante de energía. Prácticamente tu cuerpo te pedirá a gritos el descanso, por lo que conciliar el sueño será mucho más fácil y con mejor calidad.

MEJORA LA AUTOESTIMA

Cuando corres, tu cuerpo produce endorfinas, una sustancia que se liga directamente con el estado de ánimo. Tu humor cambia desde el primero momento así como tu autoestima, sobre todo cuando logras completar los objetivos que te habías planeado. Completar una determinada carrera, como tus primeros 5k o 10k o bajar tus tiempos te brindarán una alegría indescriptible.

ALARGA LA VIDA

Así como lo lees. Correr 30 minutos diarios nos puede ayudar a vivir más. Así se desprende de los resultados de un estudio científico elaborado por la Universidad de Brigham Young, en Estados Unidos. Esta investigación muestra que aquellos que hacen ejercicio regularmente pueden retrasar el envejecimiento de las células. También nos sentiremos (y pareceremos) más jóvenes. Cuanto más activos estemos físicamente, menos envejecimiento celular se produce en el interior del cuerpo. La actividad física regular reduce la mortalidad y ayuda a alargar la vida.

