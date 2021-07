Salir a correr es aparentemente algo muy fácil y al alcance de todos, pero si quieres evitar dolores y molestias, es mejor que dejes de lado las zapatillas de fulbito o las más viejas de la casa e inviertas en un buen par de zapatillas para running. Después de todo, a diferencia del gimnasio, este será tu único gasto ya que salir a la calle a correr es gratis. Por eso tienes que elegir bien. Acudir a una tienda especializada, averiguar qué tipo de pisada tienes (pronador, supinador o neutro) y tomar una buena decisión.

Acá te presentaremos una lista de los modelos para corredores aficionados mejor valorados por los expertos este año y de marcas además que se pueden conseguir fácilmente en el Perú, ya sea presencialmente en una tienda deportiva o a través de compras por internet. Eso sí. Ten en cuenta que una buena zapatilla para correr, debería costar en promedio más de 500 soles, pero es una inversión que ayudará a conservar tu salud. Y empezamos sin ningún orden específico.

ADIDAS ULTRABOOST 21

Adidas Ultraboost 21

Fue uno de los lanzamientos más esperados de la marca alemana para este año. La renovación de las populares Ultraboost se centró, sobre todo, en la suela media para mejorar el retorno de energía con un 6% más de espuma boost respecto a su predecesora. Su famoso sistema de torsión también ha pasado por un lavado de cara para dar un aumento de un 15% en la rigidez de la flexión del antepié gracias a una nueva tecnología que Adidas ha bautizado como Linear Energy Push. En el upper se mantiene el tejido Primeknit+ que está confeccionado con material reciclado y que te asegura una sujeción, comodidad y ligereza inmejorable.

Peso: 340 gramos

Drop: 10 milímetros

Tipo de corredor: neutro.

Distancia: entrenamientos diarios; carreras de media y larga distancia.

Otros buenos modelos de la marca: Adidas 4DFWF, Adidas Supernova, Adidas Solar Glide 3 y Adizero Adios Pro.

NIKE REACT INFINITY RUN 2

Nike React Infinity Run

Son consideradas las zapatillas ‘mágicas’ de Nike, pues fueron diseñadas para reducir el número de lesiones a la hora de correr. Si bien mantienen sus tecnologías originales como la espuma React en la suela media y su chasis curvado, su upper ha sido totalmente renovado. Han diseñado un nuevo corte superior para un mayor apoyo de los dedos de los pies, un collar acolchado y un nuevo sistema de cordones para asegurarte más ajuste, ventilación y comodidad. Todo ello en conjunto da como resultado una zapatilla con una pisada reactiva, amortiguada, cómoda y con mucha estabilidad para los entrenamientos diarios.

Peso: 302 gramos (H) y 244 gramos (M).

Drop: 10 mm (H) y 8.5 (M).

Tipo de corredor: neutro.

Distancia: entrenamientos diarios y 10K y media maratón.

Otros buenos modelos de la marca: Nike Air Zoom Pegasus 38, Nike ZoomX Invinsible Run, Nike Air Zoom Vomero 15, Nike Air Zoom Alphafly NEXT% y Nike ZoomX Vaporfly NEXT%.

UNDER ARMOUR FLOW VELOCITI WIND

Under Armour Velociti Wind

La marca estadounidense ha creado la que es hasta este momento la única zapatilla de running de alto rendimiento que prescinde de la suela exterior. ha sido diseñada para correr durante kilómetros a buen ritmo por cualquier superficie. Para ello, en la suela media incorpora la espuma Flow que ofrece un buen soporte, gran reactividad y retorno de energía a la vez de un fuerte agarre y tracción. El upper está recubierto de un tejido conocido como UA Warp, que consiste en una serie de cintas transversales que abrazan al pie como si fuera un cinturón de seguridad para otorgarle al pie de una sujeción y comodidad inmejorable a la vez que te permite un movimiento más natural de la zancada.

Peso: 214 gramos (H)/227 gramos (M).

Drop: 8 mm.

Tipo de corredor: neutro y con experiencia.

Distancias: entrenamientos rápidos y carreras de media y larga distancia.

Otros buenos modelos de la marca: Under Armour HOVR Machina 2 y Under Armour Hovr Phantom 2.

NEW BALANCE FRESH FOAM 1080 v11

New Balance Fresh Foam

Ligera, flexible y reactiva. Su diseño y potentes tecnologías han hecho de ella un modelo perfecto para los entrenamientos diarios y tiradas largas. Por un lado, la espuma Fresh Foam X, que esta vez ha sido renovada con una nueva geometría para asegurarte una gran amortiguación en cada pisada. Y, por otro, New Balance ha conseguido que su corte superior sea mucho más cómodo, con un ajuste y una ventilación inmejorables. Todo ello gracias al tejido elástico Hypoknit y a la tecnología UltraHeel del talón, que consigue arropar aún más la parte del talón de Aquiles.

Peso: 263 (H) y 229 gramos (M).

Drop: 8 milímetros.

Tipo de corredor: neutro y de constitución media/fuerte.

Distancia: entrenamientos diarios; carreras de media y larga distancia.

Otros buenos modelos de la marca: New Balance FuelCell Rebel V2, New Balance Fresh Foam 880v10 y New Balance FuelCell TC EnergyStreak.

ASICS GEL-NIMBUS 23

Asics Gel-Nimbus 23

Es la zapatilla más icónica de la marca japonesa para correr largas distancias y ya va por su vigésima tercera versión. Esta vez, aunque mantienen su esencia de amortiguación y comodidad, han incorporado nuevas tecnologías para dotar al pie de una mayor estabilidad a medida que vas corriendo. Esto es posible gracias a una innovadora pieza de espuma que han colocado bajo el talón que se comprime al dar una zancada y regresa a su forma antes del siguiente paso y que se combina con la tecnologías FLYTEFOAM y GEL. La parte superior también ha sido renovada. Esta vez han apostado por una malla mucho más suave que te garantiza la flexibilidad, la comodidad y la transpiración. La suela exterior de goma consigue darte un importante agarre al asfalto, incluso en días de lluvia.

Drop: 10 mm.

Tipo de corredor: avanzado.

Distancia: media maratón y maratón.

Otros buenos modelos de la marca: Asics Gel-Cumulus 23, Asics MetaSpeed Sky, ASICS EvoRide 2, ASICS GlideRide 2 y ASICS Gel-Kayano 27.

Estas son solo algunas de las que puedes conseguir en Lima a precios accesibles. Ahora la decisión es tuya.