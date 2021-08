Algo tan natural como miccionar en la noche puede revelar una anomalía, si no sabemos reconocerla a tiempo. De acuerdo con los especialistas, durante la noche el organismo disminuye la cantidad de producción de orina, por ello usualmente una persona puede dormir entre seis y ocho horas sin tener que acudir al baño, sin embargo, esto no sucede en todos los casos y es importante conocer las posibles causas. Para el Dr. Daniel Galarreta, urólogo de la clínica Urozen, el despertarse de manera esporádica para orinar durante las noches se puede considerar normal para la salud y no constituye ningún signo de alarma, pero si este episodio se repite de tres a más veces durante la noche o de forma frecuente durante varias noches estamos hablando de una anomalía conocida como nicturia.

Si bien este padecimiento suele ocurrir en personas de edad muy avanzada, es posible que se produzca también en jóvenes a causa de malos hábitos o incluso enfermedades asociadas. En ese sentido, el Dr. Galarreta menciona a continuación cuatro posibles causas que llevan a aumentar la frecuencia de la orina durante la noche.

Exceso de líquidos. Beber demasiados líquidos muy cerca a la hora de dormir puede fomentar las ganas de ir al baño con mayor frecuencia. Adicionalmente, bebidas con alcohol, cafeína o la ingestas de frutas diuréticas como la piña, luego de la cena, pueden llevar a este problema. Problemas de la próstata. A partir de los 40 años es importante acudir al especialista en urología, cada año. El agrandamiento de la glándula prostática puede presionar la uretra, impedir que la vejiga se evacúe completamente por lo que se incrementa la necesidad de orinar. Cambios hormonales. En algunos casos, durante la menopausia, se altera la producción de la hormona diurética y con ello se incrementa la sensación y el deseo de orinar constantemente. Infección de la vejiga o las vías urinarias. Este tipo de padecimientos se asocian a una necesidad constante de miccionar. Además, problemas como la vejiga hiperactiva o piedras en la vejiga pueden incrementar las ganas de evacuar. Es importante tratar cuanto antes estas afecciones en un centro urológico especializado.

El especialista destaca la importancia de prestar atención a las señales que brinda el organismo ya que éstas pueden ser solo el síntoma de una patología más compleja. “Es fundamental que el paciente acuda a un centro urológico multidisciplinario donde, a través de estudios exploratorios o chequeos continuos, se pueda detectar prontamente cualquier anomalía en el organismo”, explica el Dr. Galarreta.