Salud: Hábitos que te ayudarán a prevenir el cáncer

En nuestro país, se detectan más de 60 mil nuevos casos de cáncer al año, en su mayoría en estadios avanzados. Este mal puede aparecer en cualquier momento de tu vida, pero no por eso vas a sentarte a esperarlo. La Liga Contra el Cáncer te recomienda seis hábitos que te ayudarán evitar el cáncer:



1. No fumes. El humo del tabaco contiene sustancias químicas que son cancerígenas. Si alguien en casa fuma, también afecta a los que viven en ella.



2. Come saludable. Ten una dieta rica en cereales, legumbres (lentejas, soya), verduras y frutas. Reducir tu consumo de carnes rojas hará que tu organismo no retenga tantas toxinas.



3. Hazte chequeos continuos. Al menos una vez al año, desde que cumples 40 años. Pero si tienes familiares con cáncer, es mejor comenzar desde los 35.



4. Protégete del sol. El Perú ocupa el primer lugar del mundo en presentar altos índices de radiación UV. Por ello, usa bloqueador, ya sea en invierno o verano, todos los días y evita el cáncer de piel.



5. Realiza actividad física. Hacer con frecuencia ejercicios moderados previene la aparición de tumores cancerosos.



6. Usa el móvil lo justo y necesario. Los celulares emiten energía de radiofrecuencia que puede causar cáncer. Por eso, apaga la conectividad wifi cuando no estés utilizándola, y evita dormir con el celular o dejarlo en la mesita de noche.



+ DATOS



La colecta pública de la Liga Contra el Cáncer se realizará este miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de setiembre, con el objetivo de recaudar fondos y seguir ayudando.