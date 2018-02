Salud: Muchas precaución con las emociones fuertes

Fuertes emociones, como la que tenía el periodista Daniel Peredo (48) en sus narraciones de fútbol, la ansiedad y ataques de ira pueden provocar un infarto fulminante que acabe con la vida de una persona. Los hombres mayores de 45 años son más propensos a padecerlo, incluso si no presentan enfermedad cardíaca.



“Cuando tenemos emociones muy intensas, el cuerpo comienza a liberar adrenalina, que hace que se cierren los vasos sanguíneos, que el corazón lata con más fuerza y le falte oxígeno”, explicó el cardiólogo Marco Almerí Estrada, del hospital ‘Alberto Leopoldo Barton Thompson’, del Callao. Agregó que al no recibir la cantidad de oxígeno que necesita, el paciente puede desvanecerse, sufrir un infarto y luego un paro, que es cuando el corazón deja de funcionar por completo.



Los hombres mayores de 38 años, que sufren de hipertensión, diabetes, obesidad o no hacen actividad física, son más propensos de padecer este mal, luego de una emoción fuerte, angustia, ansiedad, estrés o ataque de cólera por discusiones familiares, en el trabajo u otros problemas. “Si tienen más de 45 años, como el caso de Peredo, las probabilidades aumentan, aunque sean personas sanas”, indicó.



Agregó que si alguien presenta un infarto, se debe colocar a la persona boca arriba, cabeza de costado y aplicar la reanimación cardiopulmonar (primeros auxilios). (Sonia Obregón) b

CONSEJOS



* Acepte que tiene problemas y necesita controlarse. Si padece más de tres episodios de rabia intensa a la semana, consulte a un médico.



* Opte por terapias psicológicas que le ayuden a manejar sus emociones.



* Antes de ver un partido de fútbol, puede colocarse media tableta de Alprazolam debajo de la lengua para controlar su tensión.



* Haga ejercicios. Trotar, nadar y caminar reducen la ansiedad, depresión y mejoran la autoestima.



* Opte por una dieta saludable. Evite las gaseosas, hamburguesas, papas fritas y quite el salero de la mesa.



* Adrenalina hace que vasos sanguíneos se cierren, el corazón lata con más fuerza y falte oxígeno.