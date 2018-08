Salud: ¿Se te rompió un diente?

Estabas masticando tus alimentos y de pronto tu diente se rompió. Hoy en día, las fracturas dentarias se dan con mayor frecuencia por diversas razones.



Para el doctor Guillermo Ríos, de Estética Dental Ríos, las principales son: falta de calcio en el organismo, morder alimentos u objetos duros, tener caries o dientes con endodoncia u otro procedimiento, caídas o golpes que comprometan las muelas e ingesta de antibióticos muy fuertes durante la infancia.



PREVENCIÓN



El especialista te recomienda lo siguiente:



- Evita morder objetos duros (lapiceros, hielo, semillas, caramelos) y no uses tus dientes para abrir, por ejemplo, botellas de cerveza.



- No ignores dolores breves o molestias ocasionales de tus dientes, puede tratarse de una caries u otro problema.



- Visita al odontólogo periódicamente. Si tienes una buena higiene dental, puedes ir cada seis meses. Caso contrario, cada cuatro.



- Las embarazadas pierden mucho calcio, por eso, deben tomar suplementos de este mineral y alimentarse bien para que sus dientes no se pongan frágiles.



- Si practicas algún deporte de contacto, utiliza un protector bucal.



- Si se rompió tu diente, acude al médico lo antes posible para que te digan cuál es la mejor solución a tu problema.





SABÍAS QUE...



Debes reducir y moderar tu consumo de azúcares y carbohidratos, pues estos dañan tu dentadura.



+ DATOS

Los niños deben consumir suficiente calcio, que no solo se encuentra en los lácteos. Por ejemplo, la soya y el ajonjolí son buenas fuentes de este mineral.