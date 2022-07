Dolores intensos durante el período mestrual, aparición de acné en el rostro, dolor en las relaciones sexuales, aumento de peso y otros síntomas se relacionan con el Síndrome del ovario poliquísticos. Dependiendo de cada caso, entre las consecuencias que podría generar este trastorno, es el riesgo de sufrir a futuro problemas de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, infertilidad o cáncer de endometrio. Es muy importante ir al médico para realizarse las evaluaciones y los controles respectivos.

La ginecóloga de la Clínica Sanna de San Borja, María Luisa Armebianchi nos ayuda a resolver muchas dudas sobre este trastorno que afecta a muchas mujeres.

¿Qué es el síndrome de ovarios poliquísticos?

El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal, se caracteriza por tener ciclos menstruales irregulares infrecuentes (pocos ciclos menstruales al año). Los ovarios pueden desarrollar pequeñas formaciones que contienen líquido (folículos) y no ovulan con frecuencia, presentan acné, hirsutismo (vellosidad incrementada).

¿Qué puede causar el síndrome de ovarios poliquísticos?

La causa exacta del síndrome de ovario poliquístico es desconocida. Los factores que pueden influir son: insulina elevada, exceso de andrógenos, herencia.

¿A qué edad suele presentarse mayormente?

Frecuentemente se presenta en la edad reproductiva de la mujer.

¿Qué consecuencias tiene padecer de ello?

Dependiendo de cada caso el riesgo a futuro de sufrir de problemas de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, infertilidad, cáncer de endometrio.

¿Cuándo es necesario extraer el útero?

La principal causa son tumores del útero (miomas), cuando el útero se encuentra aumentado de volumen (más que un embarazo de tres meses) o causa sangrados que llevan a una anemia moderada a severa, cáncer de ovario, endometriosis, cáncer de endometrio, prolapso total de útero.

¿Qué consecuencias podría tener la extracción del útero?

No menstruaciones, que no es lo mismo que tener menopausia, porque si no se extraen los ovarios estos siguen produciendo hormonas.

