Síntomas para determinar si tu perro está enfermo

Aunque muchos estamos pendientes de lo que les pasa a nuestras mascotas , no siempre podemos saber con exactitud cómo se sienten. Quizás el hecho de que duerman demasiado o agiten constantemente la cabeza no nos hacen imaginar que algo malo sucede con ellos.

Para evitar pasar por desapercibido algunos comportamientos de los engreídos del hogar, les daremos a conocer algunos síntomas que puede presentar tu perro con el propósito de que determines si se encuentra enfermo.

Toma nota de los siguientes tips para saber cuándo la vida de tu mascota corre peligro y lo puedas llevar lo más pronto posible al veterinario.

FALTA DE APETITO

​

Quizás tu perro esté empachado y por eso no quiere comer, pero si observas que su plato sigue igual o comió poco en dos días, es momento de que lo lleves a un especialista. Esto podría ser una señal de fiebre, dolor o estrés.



BABEA O TIENE MAL ALIENTO

​

Que un perro babee o tenga mal aliento es señal de que necesita la extracción de algunos dientes. Podrás darte cuenta de esto cuando el can coma menos, es sensible a que le toques el hocico o tiene problemas para masticar.



BULTOS

​

Revisa cada cierto tiempo si a tu mascota le aparecen bultitos, quiste u otras imperfecciones bajo la piel. Si detectas uno de ellos, es señal de preocupación. Todas las protuberancias deben ser revisadas por el veterinario, no vaya a ser que un tumor benigno no controlado termine siendo perjudicial para tu can.



TÓMALE LA TEMPERATURA

​

Al igual que los humanos, los perros pueden tener fiebre. Si tu engreído presenta una temperatura alta, llévalo al veterinario. Pero antes, ten en cuenta que una temperatura de 39,4 °C (103 °F) en una mascota es alta, pero si llega a tener 40,2 °C (104,5 °F) requiere atención médica inmediata.



VÓMITOS Y DIARREA

​

Los vómitos y diarreas pueden ser un signo de que tu animalito tragó cualquier objeto o padece de úlceras o tiene parásitos. Si ambos se presentan de forma recurrente; es decir, tienen una duración mayor de las 24 horas, visite al veterinario.



Nuestros perros requieren cuidados necesarios para que se desarrollen de manera normal. (Foto: Pixabay) Nuestros perros requieren cuidados necesarios para que se desarrollen de manera normal. (Foto: Pixabay) Nuestros perros requieren cuidados necesarios para que se desarrollen de manera normal. (Foto: Pixabay)

NIVELES DE ENERGÍA

​

Jamás dejes de observar los niveles de energía de tu mascota, pues te darán a conocer cómo se siente realmente. Analiza si tu can tiene poca tolerancia al ejercicio o debilidad general, sobre todo si van acompañado de letargo. Pero si le ocurre todo lo contrario, también es signo de preocupación. En ambos casos requiere atención médica.



RASCARSE DEMASIADO

​

Además de ser un signo de que tiene pulgas o garrapatas, puede significar problemas endocrinos u hormonales, incluso tener alergias.



PROBLEMAS DE MOVILIDAD

​

Si tu perro empieza a mostrar signos de rigidez, manifestada a través de dificultad para levantarse o subir escaleras, debes hacer que lo examinen. Este síntoma puede ser consecuencia de diversas condiciones, como la displasia de cadera, la artritis y la enfermedad de Lyme (la cual se adquiere por medio de bacterias que transmiten las garrapatas).



COLOR DE SU ORINA

​

Los cambios en la frecuencia y color en la orina pueden indicar un problema. Si presenta sangre o decoloraciones extrañas, llévalo al veterinario pues puede tener una enfermedad como cálculos renales o vesicales.



BEBER DEMASIADA AGUA

​

Si tu mascota bebe demasiada agua pese a no haber realizado mucho ejercicio, debes preocuparte, ya que podría ser una señal de diabetes.



PELAJE

​

Si tu engreído tiene un pelaje brillante y suave, es señal de que está lo suficientemente hidratado; caso contrario, es una señal de que debes buscar atención médica.



SACUDIDAS DE CABEZA

​

Si lo hace de un momento a otro y varias veces es señal de que presentan un problema en las orejas como una infección o que un cuerpo extraño se le metió. Para evitar sacar lo que le molesta a tu can, llévalo a un especialista, pues una otitis mal curada puede ser el inicio de una otitis crónica.



LEGAÑAS

​

Si las legañas son habituales, pese a la higiene que la da su dueño, además de que van acompañados de un enrojecimiento de ojos y parpadeo constante, llévalo de inmediato a un chequeo.



TOS

​

La tos en un perro puede significar irritaciones de garganta que van desde inflamaciones hasta problemas en el aparato respiratorio. Si tose un par de días, es necesario visitar al veterinario.



Jamás trate de curar a tu perro si presenta alguna enfermedad, lo mejor es llevarlo con un especialista. (Foto:Freepik) Jamás trate de curar a tu perro si presenta alguna enfermedad, lo mejor es llevarlo con un especialista. (Foto:Freepik) Jamás trate de curar a tu perro si presenta alguna enfermedad, lo mejor es llevarlo con un especialista. (Foto:Freepik)

SÍNTOMAS QUE PRESENTA DE ACUERDO A CADA ENFERMEDAD

El portal ExpertoAnimal dio a conocer los síntomas más comunes que puede presentar un perro de acuerdo a las enfermedades.

SÍNTOMAS SI ESTÁ MAL DEL ESTÓMAGO

​

Los síntomas más frecuentes son: vómitos, náuseas, diarrea, deposiciones frecuentes, heces con sangre, anorexia, fiebre, letargo, abdomen duro, dolor en el abdomen, deshidratación y gases.



SÍNTOMAS SI ESTÁ MAL DE LOS RIÑONES

​

Algunos síntomas de un perro enfermo de los riñones son: adelgazamiento, vómitos, diarrea, polidipsia, poliuria, pelo con mal aspecto, deshidratación, lesiones en la boca, aliento con olor a amoníaco, fiebre, dolor, edemas en patas, abdomen y tórax.



SÍNTOMAS SI ESTÁ MAL DEL CORAZÓN

​

Los síntomas serán los siguientes: intolerancia al ejercicio, retención de líquidos, adelgazamiento, letargia, respiración acelerada, debilidad, desmayos



SÍNTOMAS SI ESTÁ MAL DEL HÍGADO

​

Entre ellos destacan: vómitos, anorexia, diarrea y polidipsia.