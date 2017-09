Tatuajes y salud: Descubre el tatuaje que puede controlar tu ritmo cardíaco y actividad cerebral [VIDEO y FOTOS]

Una buena noticia para los amantes de los tatuajes ha llegado para poner énfasis sobre la salud humana. Se trata del Tatuaje Eléctrico de Grafeno (GET), un reciente invento de un equipo de científicos de la Universidad de Texas.

Este tatuaje, lejos de cumplir una función estética, tiene como principal objetivo monitorear la salud de las personas. Se trata de un dispositivo electrónico con un sensor unido a un especie de tatuaje temporal hecho de grafeno.

El grafeno es un material calificado por los científicos como ‘milagroso’. Está hecho de hojas bidimensionales de átomos de carbono y es bastante ligero y transparente. Gracias a estas características, el tatuaje puede ser usado por mucho más tiempo que otros dispositivos parecidos.

El sensor tiene la capacidad de controlar los latidos del corazón, las ondas del cerebro y la actividad cerebral. En ese sentido, si su uso se vuelve popular, podría eliminar las grandes y costosas máquinas que día a día usan los médicos para monitorear a sus pacientes.

Tatuajes invisibles de grafeno. Tatuajes invisibles de grafeno. Tatuajes invisibles de grafeno.

Según Vice, el tatuaje ya ha igualado el trabajo de electrocardiogramas, electromiogramas y electroencefalogramas, máquinas que se encargan de controlar las funciones cardíacas y cerebrales. Asimismo, también da información sobre temperatura corporal e hidratación.

‘Las diferencias más notables de los GET con otros sensores basados en tatuajes es que, ya que GET es ultradelgado, forma un contacto con la piel de manera seca y muestra una menor interface entre piel y electrodos. Aún más, GET es ópticamente transparente por lo que se puede usar en un área visible como el rostro’, dijo Shideh Ameri, estudiante de postgrado que trabaja junto al equipo de la Universidad de Texas.

Cabe indicar que este no es primer tatuaje con fines médicos desarrollado por científicos. Hace unos meses, investigadores del MIT trabajaron en un sensor tipo tatuaje que busca controlar los niveles de glucosa y otros fluidos. Este modelo llamado DermaAbys aún se encuentra en desarrollo.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.