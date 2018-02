¿Son peligrosos los golpes en los testículos?

POR: PILAR CUYA



Dicen que uno de los golpes más dolorosos que puede recibir un hombre es en la zona de los testículos. La médico general del Policlínico Risso, Ivonne Vallejos, explica que este tipo de golpes duelen tanto porque los testículos se encuentran en una zona expuesta y no están protegidos por huesos ni músculos como otras partes del cuerpo.



Además, si el impacto es demasiado fuerte, podría producirse una torcedura testicular, que es cuando los testículos se retuercen sobre sí mismos, lo que impide que reciban sangre.



El desempeño sexual y la fabricación de esperma no se ven afectadas por una lesión testicular.



¿QUÉ HACER EN EL MOMENTO?

La doctora recomienda colocarse hielo en la zona del golpe, acostarse, tomar un analgésico y utilizar una ropa interior que sostenga los testículos.



Si el dolor perdura por más de una hora, el escroto está hinchado y presenta moretones, y se tiene náuseas y vómitos, debe acudir de inmediato a un médico, de preferencia a un urólogo, ya que estaría sufriendo una torcedura testicular.



Este tipo de lesiones puede afectar a chicos de 12 a 18 años; por lo tanto, si a su hijo le ocurre, no deje pasar más tiempo y llévelo a un centro médico de inmediato.



MÁS DATOS

En caso de que el golpe sea en un niño, primero deben calmarlo, seguir las recomendaciones de la doctora y llevarlo al pediatra.