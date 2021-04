La vacunación contra la Covid-19 es, hoy por hoy, la más relevante en el mundo. A pesar de ello, es importante no perder de vista otras enfermedades ante las cuales también se debe estar informado y protegido, como la influenza y el neumococo, para mantener reforzado nuestro sistema inmunológico y estar mejor prevenidos por si tuviéramos que enfrentar una enfermedad crónica, como coronavirus. La Dra. Ana Ramos, Directora Médica de Pacífico, brinda recomendaciones a tener en cuenta antes de recibir la vacuna contra la influenza o neumococo, en un contexto de vacunación masiva contra la Covid-19.

Una de las preguntas más comunes sobre vacunación es si ¿la vacuna contra el neumococo o la influenza protege contra el Covid-19?

La especialista explica que la vacuna contra la influenza y el neumococo no brindan protección contra el COVID-19 o sus complicaciones ya que, al ser agentes patógenos diferentes, no se considera que otorgue protección. Y hasta la fecha, no hay data que lo demuestre. “Sin embargo, las vacunas para la Influenza y el Neumococo se deben seguir aplicando para reducir el riesgo de estas enfermedades, sobre todo en los grupos más vulnerables, como niños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas”, resaltó.

Vacunación contra la influenza y neumococo en tiempos de pandemia

¿Cuánto tiempo debo esperar para vacunarme contra el Covid-19 si he recibido la vacuna contra la influenza o neumococo?

De acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales, debe haber un intervalo mínimo de 15 días entre la administración de la vacuna contra el coronavirus y cualquier otra vacuna contra otras afecciones, tanto después de la primera como de la segunda dosis. “en caso de haber recibido una vacuna previa a la aplicación de la del Covid-19, es recomendable informar al personal a cargo de la vacunación”, agrega la especialista.

Si he tenido Covid-19, ¿cuánto tiempo debo esperar para vacunarme contra la influenza?

La vacunación contra la influenza debe retrasarse hasta que la persona deje de estar enferma. Esto por dos motivos. El primero, que la persona se encuentra débil, batallando la enfermedad; el segundo es que se debe esperar a estar totalmente fuera de peligro para acudir a un centro de vacunación, de lo contrario, se corre el riesgo de propagar el virus.