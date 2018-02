Verano 2018: Ejercicios sencillos para tener un abdomen de infarto [FOTOS]

La acumulación de grasa en la zona abdominal es una constante lucha para hombres y mujeres que quieren verse y sentirse bien con sus cuerpos. El verano 2018 ya llegó pero aquí te ayudamos a mejorar tu salud.



Para conseguir un abdomen plano y tonificado el primer paso es tener una dieta saludable y el segundo, pero no menos importante es una estricta rutina de ejercicios abdominales que ayuden a fortalecer la zona central, conocida como “core”, de tu cuerpo.



Según Eduardo Roe, Head Coach de RB Fitness, "las rutinas de ejercicios por sí solas no harán el trabajo completo, por ello, los alimentos que ingerimos durante los entrenamientos son un factor muy importante que no debemos dejar de lado".

Estas son algunas de las cosas que puedes hacer para mejorar el aspecto de tu zona abdominal



1. Levantamiento de piernas



Para este ejercicio debemos situarnos sobre una superficie plana pero cómoda, con el cuerpo estirado por completo, las piernas rectas, rodillas y pies juntos. Debes levantar las piernas tanto como puedas, mantenerlas un momento y volver al lugar inicial lentamente.

2. Burpees o soldados



Este es un ejercicio más completo, en el que se pone a prueba la resistencia corporal, se inicia en posición de cunclilla con las manos en el suelo, y la cabeza erguida, luego se estiran las piernas llevándolas hacia atrás con un pequeño salto, mientras apretamos el abdomen; se regresa a la posición inicial para ponerse de pie de un salto elevando los brazos hacia arriba.

3. Abdominales cruzados o bicicleta

Echados sobre el piso, mirando hacia arriba con las manos atrás de la nuca y las piernas en el aire, debes recogerte tratando de unir un codo con la rodilla opuesta, alternando siempre de manera cruzada.

4. Escaladas estilo montaña



Este ejercicio tiene una dificultad intermedia, se desarrolla en posición de planchas/flexiones, movemos una pierna hacia la altura del pecho y regresamos al mismo lugar, rápidamente repetimos el movimiento con la otra pierna, de manera que las rodillas trabajen debajo del pecho, simulando escalar una montaña.

Para Roe, lo recomendable es realizar mínimo tres series de por lo menos 25 repeticiones de cada ejercicio.



Tips nutricionales: Incluye en tu dieta alimentos naturales y ricos en proteína, como yogurt natural, pescado, frutos secos, manzanas, frutos del bosque, soja, palta/aguacate, huevos y quinua.



Disminuye el consumo de grasas, harinas refinadas y azúcares que fácilmente se acumulan en forma de “rollitos” alrededor de la cintura y mantente siempre bien hidratado.