La Viruela del Mono causó mucha alarma en diferentes países luego que surgieran varios casos y más aún cuando la enfermedad tuvo víctimas mortales. Los primeros que aparecen en los pacientes son las erupciones en la piel que vienen acompañadas de otras molestias, cómo fiebre, malestar general y ganglios inflamados. Existen poblaciones qué pueden ser particularmente vulnerables cómo los niños menores de 5 años, los adultos mayores o las personas con condiciones de inmunosupresión.

El doctor Luis Del Águila, Subgerente de Bienestar de Pacífico EPS nos explica al detalle todo lo que debemos saber sobre la Viruela del Mono, a fin de tomar las preocupaciones necesarias.

1. ¿Qué es la viruela del Mono?

La viruela del mono es una enfermedad zoonótica, es decir qué se transmite de los animales a los humanos, es de origen viral y fue reportada por primera vez en la década de los 70′s en África, en dónde hasta la fecha se han presentado la mayoría de los casos.

2. ¿Qué debemos saber sobre la viruela del mono?

El principal signo de la viruela del mono, son las erupciones en la piel, además la enfermedad viene acompañada de otras molestias, cómo fiebre, malestar general y ganglios inflamados.

El brote actual ha llamado particular atención porque se está observando un mayor nivel de transmisión entre personas.

Sí bien los reportes previos indicaban una letalidad alrededor del 10%, el brote actual se ha presentado como una enfermedad bastante benigna en la mayoría de los casos con una letalidad menor al 1%. Sin embargo, existen poblaciones qué pueden ser particularmente vulnerables cómo los niños menores de 5 años, los adultos mayores o las personas con condiciones de inmunosupresión.

3. ¿Existe alguna vacuna que nos ayude a mi evitar este mal?

Actualmente no existe una vacuna específica para la viruela del Mono. Sin embargo, la vacuna para la viruela humana ha demostrado una alta eficacia frente a la enfermedad.

4. ¿Qué debemos evitar para contagiarnos?

El principal mecanismo de transmisión de esta enfermedad, se da a través del contacto estrecho y piel a piel. En ese sentido, la principal recomendación es evitar el contacto con personas que presenten enfermedad o en quiénes se sospeche que la tengan.

5. ¿Qué personas están más propensas a tener este mal?

Sí bien cualquier persona podría contagiarse de la viruela del Mono, en el brote actual se ha observado una mayor presencia de esta enfermedad en grupos activos sexualmente. Esto quiere decir, que hay una mayor disposición de contagio en gente que no tiene una pareja definida.

6. Se dice que las personas de riesgo ante el Covid-19 son los diabéticos, hipertensos, obesos, etc. En el caso de la Viruela del Mono, ¿quiénes son los de riesgo?

Si, existen poblaciones qué pueden ser particularmente vulnerables cómo los niños menores de 5 años, los adultos mayores o las personas con condiciones de inmunosupresión que tengan enfermedades como el VIH, diabetes o cáncer, ellos deben de tener un mayor cuidado pues su vida corre un grave peligro.

7. Hace unos días, leí un post donde un joven en España se contagió al parecer luego de tener contacto con un joven que le vendió un scooter, el solo hecho de tocar el aparato, le produjo el contagio, y recomendaba usar gel o alcohol. ¿Podría ser esa la forma de contagio? Vías de contagio.

El contagio de la Viruela del Mono es por contacto a piel, es sumamente improbable, pero no imposible que se den contagios por haber intercambiado un scooter con una persona, es una vía poco probable, pero, sin embargo, no es un mal hábito el lavado de manos frecuente y el uso de alcohol gel cuando uno está en contacto con objetos sobre los cuales no se conoce si están contaminados o no.

8. La viruela del Mono puede llegar a matar, ¿en qué casos?

La viruela del Mono puede ser una enfermedad mortal en algunos casos, sobre todo en aquellas personas con una condición de inmunosupresión o comorbilidades que puedan agravar su condición.

En Perú, hace unos días reportaron que una persona con Viruela del Mono falleció, lo que es difícil de delimitar, es que su descenso fuera por esta enfermedad, pues era una persona que tenía VIH no estaba llevando tratamiento.

Es difícil determinar si esta enfermedad es mortal porque ha cambiado mucho. Los reportes que vienen de África afirman que su nivel de mortalidad es del 10% sobre todo en niños, pero estamos hablando de personas con condiciones de vida y sistema sanitario deplorables, entonces la desnutrición, y la falta de agua potable hace que la enfermedad se desarrolle mejor. Podemos decir que cualquier enfermedad es muy vulnerable para ellos a diferencia de nosotros.

