POR: PILAR CUYA



Hoy es el ‘Día del Amor y la Amistad’ y justo estás peleada con tu amorcito o tu relación está un poco debilitada. No te preocupes, aquí te brindamos consejos para que te puedas reconciliar y celebres como se debe esta fecha.



Pero antes, reflexiona sobre lo que está pasando con tu relación, piensa y mantén la calma. Si te encuentras serena y despejada, estarás lista para pasar la página. La psicóloga clínica Antonella Galli recomienda lo siguiente:



* Consiente a tu pareja, prepara detalles como un desayuno, almuerzo o cena con su plato favorito.



* Aflora tu lado sexy, no descuides tu aspecto físico y reconquístalo.



* Busca actividades que les guste a ambos: ir al cine, a bailar o al teatro.



* Dale su espacio, no lo presiones y dedícale tiempo. Esto hará que lo extrañes y disfrutes más su compañía.



* Antes de conversar sobre su relación, piensa cómo se lo dirás, dónde y cuándo. “No lo hagas cuando llega cansado del trabajo.

Busca el momento propicio y escucha lo que tenga que decirte, reflexiona y busquen juntos un cambio para mejorar”, dice la experta.



* Y si aún así no llegas a un acuerdo con él, pide una opinión a alguna persona imparcial o acude a un profesional.