San Valentín: Cinco destinos para viajar solo, con amigos o en pareja 

¿Quién dijo que el día de San Valentín se celebra únicamente en pareja? Si estás soltero y buscas una excusa que te permita escaparte solo o con amigos en esta fecha especial, el metabuscador de vuelos y hoteles Viajala, presenta estos geniales destinos que te pueden interesar. ¡Toma nota y date un gusto en este mes del amor y la amistad!



1. Las Vegas, Estados Unidos: Empezamos por el tradicional destino de los matrimonios express y los casinos 24 horas al que se puede acceder en avión desde Perú por un precio aproximado de 700 dólares. En Las Vegas, Nevada, no hay distinción entre el día y la noche. En verano , además de jugar hasta el cansancio, los viajeros podrán disfrutar de hoteles de lujo, bares, shows y fiestas al borde de las exuberantes piscinas atiborradas de extranjeros. Pero, si el plan incluye un poco de turismo, muy cerca están el Gran Cañón y la represa de Hoover.



2. Ibiza, España: La isla del Mediterráneo más popular entre los solteros es definitivamente Ibiza, pues tiene atractivos que van desde playas paradisíacas hasta discotecas que abren muy temprano en el día. Los amantes de la música electrónica seguro disfrutarán de este lugar pues es aquí donde los DJs más famosos del mundo se dan cita para presentar sus éxitos. Según búsquedas hechas en Viajala, un pasaje de avión puede costar un poco más de 1200 dólares en promedio.



3. Bangkok, Tailandia: Aunque la ciudad que no duerme podría fácilmente ser Nueva York, en Bangkok quienes realmente quieran pasar 24 horas de fiesta podrán hacerlo sin ningún problema en alguna de las discotecas que nunca cierran. Sin embargo, más allá de una gran vida nocturna, los visitantes que llegan a la capital de Tailandia, pueden apreciar su riqueza cultural que se hace evidente en los templos, los mercados flotantes, las pagodas, entre otros. Los pasajes de avión hasta este destino pueden encontrarse desde 2000 dólares en adelante.



4. Bali, Indonesia: Bali es un destino para ir en busca del bienestar interior. Los viajeros no solo podrán practicar sus habilidades de yoga, sino que también les será posible recibir un masaje relajante al mejor estilo indonesio, o visitar los múltiples templos que allí se ubican. Para completar la visita y conectarse aún más con la naturaleza, podrán bucear viendo el arrecife de coral. Los pasajes a Bali pueden estar alrededor de los 2200 dólares.



5. Punta Cana, República Dominicana: La gran oferta de resorts todo incluido de este destino permite que sus visitantes puedan relajarse sin preocupaciones. existe la semana de los solteros en la que los hoteles promocionan actividades solo para visitantes sin pareja. Punta Cana tiene playas paradisíacas en las que se pueden realizar deportes variados que van desde el voleibol de playa hasta montar en kayak. Según las búsquedas de Viajala, un pasaje promedio desde Perú puede costar alrededor de 700 dólares.



Si quieres informarte más sobre otras opciones de destinos para fechas cercanas al Día de San Valentín, puedes visitar www.viajala.com.pe.



