San Valentín está a la vuelta de la esquina. Aunque este año, debido a la pandemia del coronavirus, las celebraciones solo se limitarán en casa, no es motivo para no festejar el Día del amor y la amistad. Las parejas pueden realizar diversas actividades románticas y sensuales con un poco de ingenio y buen humor. Sea el plan que tengas con tu media naranja no les puede faltar un buen cóctel para brindar este 14 de febrero. Aprende a preparar unos muy fáciles y ricos.

Preparar tus propios tragos en casa no tiene que ser difícil. Luis Castro, Brand Ambassador de Jack Daniel’s, propone un cóctel con whisky para disfrutar de un gran momento en San Valentín. Para que nada te falte, revisa bien los ingredientes y consíguelos con anticipación.

Sour de frutos rojos. Dos onzas de Jack Daniel’s N°7 o whisky de tu preferencia, una onza de jarabe de frutos rojos, ¾ de onza de zumo de limón y ¼ onza de clara de huevo. Preparación. Inicia colocando en una coctelera todos los ingredientes y luego agítalo suavemente de lado a lado. Luego, agrega un par de cubos de hielo y vuelve a agitar. Por último, sirve el preparado en un vaso y añade como decoración una frambuesa con moras.

Si tú y tu pareja están buscando probar un trago diferente en San Valentín, pero que no sea complicado de preparar, Andy Valderrama, Brand Ambassador de Jägermeister, comparte una receta de cóctel fácil y de muy rico sabor para brindar en el Día del Amor.

Jägermeister Count Mast. Tres onzas de Jägermeister, tres onzas de vermut dulce, 3 onzas de gin y piel de limón. Preparación. En un vaso mezclador pon todos los ingredientes líquidos y un par de cubos de hielo. Luego, agita de lado a lado. Finalmente, sírvelo en un vaso frío y decora con la piel de limón para darle un toque de gusto. Listo. ¡A disfrutar!

San Valentín no es una fecha que pase desapercibida. Famosa por su celebración del amor y la amistad, este 14 de febrero es una oportunidad para festejar con estas alternativas de cócteles para preparar junto a tu pareja o familia y no dejar de celebrar este día especial en casa.