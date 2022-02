Si crees que San Valentín es la fecha perfecta para invitar a salir a esa persona que tanto te gusta, la coach de vida Angie Palomino comparte algunos consejos para que lo hagas, pero antes advierte que en estos tiempos no solo los hombres deben tomar la iniciativa. “Las mujeres también podemos hacerlo, así como pagar la cuenta a medias, en la actualidad somos más independientes y eso está bien”, declara Palomino, quien brinda las siguientes recomendaciones.

1. Identifica por qué quieres salir con esa persona. Hazte preguntas como: ¿por qué te entusiasma estar a solas con ella? y ¿Qué es lo que quieres de esa cita?

2. Aprende a leer las señales. Si presta atención a lo que le hablas, tiene interés de comunicarse frecuentemente contigo y comparte sus vivencias, es claro que le interesas.

3. Arriésgate. Hazlo, si lo haces hay más posibilidades de que ganes. La vida es corta.

4. ¿Por redes o de frente? Díselo por el canal donde te sientas más cómodo, es solo una cita.

5. Pregunta, no impongas. Haz consultas tipo ‘¿te gustaría salir conmigo?’, a diferencia de ‘¡sal conmigo!’.

6. Elijan juntos el lugar. Escucha lo que desea y entre los dos decidan. Aunque para una primera cita lo mejor es visitar un sitio donde puedan conversar y conocerse mejor, como un café.

7. Si te dice que no, no insistas, eso podría perturbar a la otra persona, pero tampoco te sientas culpable, agradece que fue honesta y no avanzó a más.

La coach de vida Angie Palomino y su esposo psicólogo Martín Zurita darán el taller ‘El club de las valientes’ este 11 de febrero a las 9 de la noche. En esta sesión se tocarán temas como: ¿Cómo identificar tu propósito de vida y ser feliz?, herramientas para aprender a elevar tu amor propio y tomar decisiones acertadas, aprender a poner límites para construir relaciones saludables, entre otros.