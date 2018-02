POR: MARITZA LLANOS



Falta una semana para celebrar San Valentín y seguro ya estás pensando en qué le regalarás a tu pareja. No necesitas gastar mucho dinero para sorprenderla, esto no quiere decir que seas un tacaño. Al contrario, hay otras formas de transmitirle tus verdaderos sentimientos. Marcello Mundaca, gerente de negocios de Comparabien.com, nos dice cuáles son:



1. Cena romántica en casa. Prepara su plato favorito y adorna la mesa para la ocasión. Que no falten las copas para el brindis.



2. Paseo. Recógela de su trabajo o centro de estudios y llévala a un lugar especial. Puede ser donde fue su primera cita.



3. Noche de cine. Si quieren algo más tranquilo, una maratón de películas en casa es lo que necesitan.



4. Reunión con amigos. Júntate con otras parejas y disfruten de una cena y juegos de mesa. Verás que el gasto será menor pues los compartirán.



5. Actividades gratuitas. Verifica si en tu distrito hay shows culturales que puedan disfrutar sin costo alguno.



6. Regalo personalizado. Puedes hacer una tarjeta o imprimir las fotos que tienen juntos y elaborar un collage con ellas. Será un bonito detalle.



7. Compra con anticipación. Si ya sabes qué quiere tu pareja, no esperes al mismo 14 de febrero para adquirirlo, pues ese día los precios se inflan.



Sabías que...



Es necesario que establezcas un límite de gasto para ese día, de esta manera no afectarás tu presupuesto mensual.