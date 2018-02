San Valentín: Maquillaje para celebrar el Día del Amor [FOTOS]

POR: MARITZA LLANOS



En dos días se celebra San Valentín y si quieres sorprender a tu pareja o amigos con un maquillaje bonito y coqueto, Alexander Casas, make-up artist de Maybelline Perú, te dice cómo:



PIEL NATURAL

Debido al intenso calor es mejor no usar base, solo correctores en la zona de las ojeras y donde tengamos alguna manchita. Eso sí, debemos aplicarnos, previamente, una crema hidratante y protector solar.

TIP: No apliques corrector en exceso y difumina bien.



OJOS EXPRESIVOS

Utiliza sombras en gel, estas no se desvanecen tan rápido con el pasar de las horas. Las pieles oscuras van bien con los tonos turquesas y fucsias; las blancas, con los pasteles como el palo rosa; y las amarillas, con los marrones y morados. Termina con un delineador y máscara de pestañas a prueba de agua.

TIP: Evita delinear con lápiz negro el párpado inferior porque puede crearte ojeras. Mejor usa un lápiz nude.



CEJAS POBLADAS

Con un lápiz de cejas defínelas y rellénalas. Si hay vellitos de más, retíralos.

TIP: No uses un lápiz negro porque hará tu mirada muy dura y fría.



LABIOS SUAVES

Usa labiales de tonos suaves, ya sea en mate o gloss (con brillo).

TIP: Píntalos con una brochita, así no se notarán las pequeñas grietas que normalmente tienen.



Sabías que...

En el verano, la piel se ve más luminosa y rosada, por eso no es necesario usar rubor en las mejillas.