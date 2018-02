San Valentín: Pareja de talla pequeña es campeona mundial de salsa 

Katheryn Prado (30) y José Luis Ríos (29) siempre están tomados de la mano. Si no lo hacen en los campeonatos de baile en los que participan, lo hacen con más ternura en la calle cuando salen a tomar un café y divertirse. Ella mide 1.15 centímetros y él 1.20, y desde hace seis años son inseparables. Afirman que se aman con locura y pasión, y que nada logrará separarlos.

¿Cómo se conocieron?

José Luis: Yo la vi en un programa de televisión y me pareció simpática. Luego coincidimos en reuniones de amigos. Allí la conocí personalmente.

Katheryn: Nos vimos en los eventos que organiza la Asociación de Personas Pequeñas del Perú.

¿Quién dio el primer paso?

Katheryn: Él me busco por Facebook, me mandó un inbox y me invitó un café.

José Luis: Salimos desde diciembre de 2011 y tres meses después nos hicimos enamorados.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Katheryn: El 20 de abril cumplimos seis años.

¿Han tenido parejas de talla promedio?

Katheryn: Yo no, mis novios eran de talla baja.

José Luis: Tuve una enamorada de talla promedio antes de Kathy.

¿Qué te enamoró de Kathy?

José Luis: Su talento para el baile y su forma de ser. Es una dama y me siento orgulloso de ella.

¿Y tú, Kathy?

Es un buen compañero, amigo, pareja, confidente.

¿Y tienen planes de casarse?

José Luis: Primero quiero ofrecerle un hogar y tener un trabajo seguro.

Katheryn: Por ahora, cada uno vive en su casa, pero tenemos planes de tener nuestra propia casita.





La pareja ensaya baile en Los Olivos. La pareja ensaya baile en Los Olivos. Trome

¿Y qué tal se llevan en el trabajo?

José Luis: Yo soy perfeccionista, tenemos diferencias por eso, pero al final tratamos de resolverlo.

Katheryn: En la relación nos llevamos muy bien, pero en el trabajo somos muy exigentes. Nos complementamos en ambos campos.

¿Qué premios han ganado?

José Luis: Somos ganadores del Concurso Nacional de Baile en la categoría pareja salsa sin límites, que se realizó en octubre del año pasado en Lima. Y en diciembre nos fuimos a Orlando (EE.UU.) al World Latin Dance Cup, donde también nos llevamos el primer lugar en la misma categoría.

¿Qué tal la experiencia?

José Luis: Bonita.

Katheryn: Pensamos prepararnos y defender nuestro título este año.

¿Dónde ensayan?

José Luis: En la escuela de baile Ritmoson en Los Olivos. Nuestro profesor es Carlos Antón.

¿Aparte del baile, ustedes tienen otros oficios?

Katheryn: Soy auxiliar de colegio inicial hace dos años.

José Luis: Yo soy profesor de educación artística.

¿Qué planes tienen para este año?

José Luis: Seguir trabajando con nuestro dúo humorístico ‘Los Chikiplunes’, que lo realizamos todos los domingos en el parque Túpac Amaru en Magdalena y dos veces a la semana en la Alameda Chabuca Granda en el Cercado de Lima.

