Estamos a días de celebrar un nuevo 14 de febrero y si aún no sabes con qué sorprender a esa persona especial, que no necesariamente debe ser tu pareja, entonces, no busques más porque te mostaremos opciones de regalos para todos los gustos y sobre todo para todos los bolsillos.

DIFUSOR DE AROMA USB

Difusor ultrasonico de aroma para ambientes, no necesita filtro. a. Se puede usar como humidificador de aire o usar con aceite para aromatizar ambientes. Incluye luces.

Precio: S/ 89.90

Tiendas de Casaideas.

Encuéntralo en Casaideas.

VESTIDO TERCIOPELO

Desde este vestido de terciopelo nace Ivy Heart, colección cápsula de Ivy Park, marca deportiva de Beyoncé en colaboración con adidas, la cual se basa en el amor a uno mismo, concepto que sin importar cómo lo definas, es el núcleo de la colección.

Precio: S/ 449.00

adidas.pe y adidas Originals de Comandante Espinar.

Desde este vestido de terciopelo nace Ivy Heart.

RELOJ PARA TODA OCASIÓN

El reloj DW-5600BB-1 cuenta con resistencia al agua de hasta 200 metros de profundidad. Además,tienen tonos monocromáticos que los hacen adecuados para una moda sencilla, adulta e informal.

Precio: S/ 429.00

www.btime.pe

Cuenta con resistencia al agua de hasta 200 metros de profundidad.

LIBRO: EL CHICO QUE DIBUJABA CONSTELACIONES

Esta es una historia de amor, de sueños y de vida, la de Valentina. La chica que no sabía que tenía el mundo a sus pies, la que creció y empezó a pensar en imposibles. La que cazaba estrellas, la que anhelaba más, la que tropezó con él, con Gabriel.

Precio: S/ 89.99

Editorial Planeta

Encuéntralo en las diversas librerías a nivel nacional.

GEL PARA MASAJES FEELIN’ HOT

Es un producto de HND especialmente diseñado para contribuir a relajar las tensiones propias del día a día y ayudar a las parejas a disfrutar de momentos especiales de relax y placer.

Precio: S/ 28.00

www.instagram.com/hnd_peru

Disponible en fragancias agradables de vainilla, fresa y cereza con champán.

JABONES TODODIA CON FRAGANCIA

Mantener nuestra piel nutrida es indispensable para que se vea y sienta suave y sedosa, es por eso que que el ritual de autocuidado ha adquirido mayor relevancia. Tododia es la línea de jabones de origen 100% vegetal y vegana que busca proteger los ecosistemas. El pack contiene 4 jabones de 90 gr. cada uno, 2 de manzana verde y 2 de kiwi.

Precio: S/ 21.00

www.natura.com.pe

El pack contiene cuatro jabones.

RUTINA DE ROSTRO Y BARBA

La barba es el marco del rostro de muchos hombres y, por tanto, regalar elementos para darle un cuidado especial será siempre bien recibido. Considera regalar un kit de Homem que contiene un jabón en barra y un bálsamo post afeitado para una rutina básica de cuidados diarios.

Precio: S/ 26.00

www.natura.com.pe

Ideal para los caballeros con piel sensible.

LINDOS PIJAMAS

inBloom se caracteriza por piezas modernas pero a la vez sofisticadas, dirigidas hacia una mujer contemporánea que valora la piezas de alta calidad y que a su vez aportan el confort necesario para comenzar un nuevo día.

Precio: Desde S/149.90

www.inbloom.com.pe

La marca solo trabaja con fibras naturales o semi-naturales como el algodón pima

ROKU

Con el Roku Streaming Stick 4K podrás disfrutar más de 100,000 películas y series de TV junto con tu pareja para disfrutar San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. La plataforma de streaming de Roku ofrece más de 5,000 canales pagos y gratuitos, incluyendo canales populares de suscripción como Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max; y canales gratis como Pluto TV y Vix. También podrás disfrutar del contenido local con America TV GO.

Precio: S/ 299.00

Saga, Ripley, Oeschle, Coolbox, Plaza Vea, Sodimac y Phantom

Disfruta de tus películas y series favoritas con espectacular color, contraste, brillo y detalle.

CHOCOLATES Y OSITO

Bombones con chocolate de leche y oblea rellenos con crema de maní. Acompaños de un tierno osito. Esta es una combinación perfecta y dulce.

Precio: S/ 8.90

www.metro.pe

Sorprende con un lindo detalle.

TORTA PARA SAN VALENTÍN

Cake cubierto en masa fondant, ideal para disfrutar con quienes quieres.

Precio: S/ 22.90

www.metro.pe

Pastel para compartir con toda la familia, pareja o amigos.

POLO SOLIDARIO

Este San Valentín regala amor, todas las compras de los polos solidarios de la marca exclusiva Index aportarán a iniciativas sostenibles a favor de los perros y gatos rescatados por WUF. Esto se da gracias a la alianza con Ripley.

Precio: Desde S/ 59.99

Tiendas físicas de Ripley y la web.

Ripley se venderán polos solidarios que aportarán con los animales rescatados de WUF, asociación sin fines de lucro.

SUERO CONCENTRADO HIDRATANTE

Suero concentrado que hidrata la piel con un 3.5% de ácido hialurónico. Lo que ayudará a mantener la piel súper fresca durante las rutinas del día a día.

Precio: S/ 99.00

Adquiérelo contactando con una Consultora Independiente, en la web de Yanbal: www.yanbal.com/pe.

Hidrata la piel con un 3.5% de ácido hialurónico.

PERFUME OHM SOUL

El perfume ideal para la persona que más quieres. Este perfume para hombre tiene toques de madera que le da un toque refrescante ya que cuenta también con cardamomo de Guatemala. ¡Un perfume totalmente exquisito e inolvidable!

Precio: S/ 128.50

Adquiérelo contactando con una Consultora Independiente, en la web de Yanbal: www.yanbal.com/pe.

¡Un perfume totalmente exquisito e inolvidable!

GORRA PARA LOS DEPORTISTAS

Para los amantes del deporte, los gorros son una posibilidad de regalo que viene bien, sobre todo en esta temporada de verano. Es recomendable que los deportistas opten por una gorra con malla, ya que esta parte absorberá el sudor generado en la cabeza y la frente.

Precio: S/ 99.00

www.platanitos.com

El gorro The North Face con un modelo clásico Tnf Logo Trucke

MÁSCARA DE PESTAÑAS COLOSSAL 36H

La máscara de pestañas Colossal 36h brinda un volumen más COLOSSAL que nunca. Su fórmula ultra resistente envuelve tus pestañas y consigue máximo volumen y resistencia para un día que no se detiene hasta por 36 horas. Es a prueba de agua, sudor y roces, ideal para días largos e imparables.

Precio: S/ 47.90

Encuéntrala en las diversas tiendas por departamento.

CORRECTOR INSTANT AGE REWIND

El corrector Instant Age Rewind es un corrector multiuso y de fácil aplicación gracias a su esponja incorporada. Brinda una cobertura completa de forma instantánea. Corrige, ilumina y contornea tu rostro con los distintos tonos de este producto.

Precio: S/ 42.90