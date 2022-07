Por su alegría y gran energía, los niños piensan que tiene 17 años, pero en realidad está transitando por la base cuatro como una chiquilla más. Ella es Sara Olazábal Martínez, más conocida en TikTok como la payasita ‘Chiquilina’.

TE PUEDE INTERESAR: Aldahir Peláez: Conoce al maestro de danza urbana que enseña a bailar como robot en TikTok

Entró a esta red social a medidos de 2020, cuando la pandemia hacía estragos en el país y nadie le daba trabajo a los payasos. “Por la cuarentena no había casi ningún trabajito para payasos, así que tuve que recurrir a mis redes sociales para seguir en el negocio” , recuerda la artista, quien aprendió de su padre, el payaso ‘Chiquitín’, todo lo relacionado al mundo del entretenimiento.

Confiesa que TikTok no solo le dio la oportunidad de hacer contenido cómico y familiar, sino también de convertirse en una payasa con más visibilidad, lo cual la llevó, desde la virtualidad, a realizar distintos shows en Lima y provincias.

TE PUEDE INTERESAR: Katherine Muñoz: La profesora de danza árabe que acumula más de 3 millones de likes en TikTok

“TikTok, además de la alegría, me ha dado una fuente de trabajo. Ahora me contratan y me dicen: ‘¡oye tu eres la payasa de TikTok! y nos reímos. Creo que mis videos tienen acogida porque hago contenido para todo público, es decir, nada subido de tono” , continúa.

Su más reciente video se hizo viral porque -según dice- se trató de una experiencia personal. “Llegué a la fiesta infantil y ni la cumpleañera estaba (risas). Entonces grabé las sillas vacías, el lugar sin gente y los comentarios me encantan porque la gente se ríe conmigo” , señala ‘Chiquilina’.

TE PUEDE INTERESAR: Conoce a ‘Calduchi’, el joven tiktoker que parodia la vida cotidiana

Su hijo Carlos, de siete años, sigue sus pasos. Es conocido como el payaso ‘Pelotita’. Ambos forman una gran dupla que divierte a miles en fiestas virtuales y presenciales. Pueden seguirla en TikTok como: @payasitachiquilina.

TE PUEDE INTERESAR:

‘Mi Bebito Fiu Fiu’ se viraliza en TikTok: Kunno se unió a challenge

Saxofonista es el nuevo jale en TikTok y en románticas pedidas de mano

Conoce a ‘Tavito clown’, el chico de las dietas en TikTok