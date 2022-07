POR: Estefany Valladares

¿Se imaginan escuchar la canción ‘Corazón partido’ de Alejandro Sanz o ‘Imagine’ de John Lennon en un solo de saxofón? Moisés León Colacci, músico de 32 años, lo hace posible con su innegable talento. Y no solo es el rey de las baladas, sino también de la salsa, el pop y hasta la bachata.

Hasta octubre del año pasado, Moisés era muy reacio con TikTok porque pensaba que solo era una plataforma de baile y sentía que no encajaba ahí. Ahora, el saxofonista tiene más de 150 mil seguidores con quienes comparte divertidos videos tocando en la calle, fiestas, pedidas de mano y matrimonios. Con el melodioso sonido de su saxofón, Colacci pone a bailar a vecinos, parejas a punto de casarse y cumpleañeras. Nadie se salva del instrumento romántico por excelencia.

“Hay parejas que me piden que toque en sus bodas algunas de las canciones que subo a TikTok. Casi todos los temas tienen pegada y son favoritas”, comenta.

“Hay dos videos que recuerdo con mucho cariño. El primero fue una pedida de mano de una joven pareja, porque multiplicaron mis seguidores de un momento a otro, y el otro fue cuando toqué la canción ‘Mi querido viejo’ en la tumba de mi padre”, revela Moisés, quien ama las baladas y la salsa, y aunque dice que no es un gran bailarín, de vez en cuando demuestra sus pasos prohibidos.

“Deseo transmitir a mi público que a través del saxofón se pueden tocar sentimientos muy profundos y recuerdos de años que se fueron y ya no volverán”, afirma el millennial.

Pueden seguirlo en Instagram y TikTok como: Colaccisax

Mamita descubrió su talento para la comedia en TikTok

La ayacuchana Soledad Parina Ramos empezó a grabar videos graciosos durante la pandemia y su mayor recompensa fue la buena aceptación de la gente, que la felicitaba por su don para la comedia.

Para hacer sus videos se basa en sus experiencias y también en las de sus amigas.

Con su buena vibra, cálida sonrisa y gestos graciosos, Soledad Parina Ramos ha logrado cautivar a miles de personas en TikTok. Sus videos, que alcanzan incluso los 5,4 millones de likes (me gusta), muestran situaciones de la vida cotidiana, como: la relación entre padres e hijos, las crisis de parejas y los problemas existenciales de las personas. Actualmente, tiene más de 330 mil seguidores en la famosa red social.

“Conocí TikTok en 2019 por mis amigas, pero no lo usaba. A raíz de la pandemia, abrí una cuenta. Primero solo veía los videos que hacían los demás, luego empecé a grabar tiktoks con mi esposo e hijos, ponía cualquier música y bailaba. La verdad es que no sabía usar esa red social. Con el pasar de los meses me fui volviendo una profesional en el tema (risas), hasta que hice con mi hermana un video imitando a unas chinitas y se convirtió en viral. Ahí decidí hacer más videos”, contó ‘Sole’, como cariñosamente la llaman.

Esta mamita ayacuchana empezó a grabar videos graciosos y su mayor recompensa fue la buena aceptación de la gente, que la felicitaba por su don para la comedia. “Así descubrí mi talento para el humor. Al inicio me daba vergüenza reírme de mí misma, pero al final comprendí que no estaba mal. Al contrario, era una forma de liberarme, de ser yo misma. Ahora cada video está con mi chispa. Me baso en mis experiencias y también en las de mis amigas ja, ja, ja”, expresó.

Su esposo y sus hijos están orgullosos de Soledad porque está haciendo lo que le gusta. En unas semanas empezará un curso de clown y está saltando en un pie por la oportunidad que tendrá de mejorar sus habilidades de comunicación e improvisación.

Pueden seguirla en Instagram y TikTok (@soleparina)

