El mundo de la tecnología trajo herramientas muy valiosas que nos simplifican la vida, pero también hizo que muchas personas la aprovechen para ser infieles, pero ¿cómo saber si tu pareja te está engañando? Según la especialista, muchos cambian de actitud, se vuelven mas irritables en casa, pasan mucho tiempo en el móvil y se molestan si les dicen algo, no aparece el nombre ni la foto de la persona con la que chatean para evitar evidencias… Estas y más señales nos dan indicios de que algo está pasando.

La psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, Carmen Bravo de Rueda dice que las personas que son infieles muestran cambios en su comportamiento, verán que empiezan a arreglarse mejor, están alertas todo el tiempo al teléfono móvil y no quieren que nadie más agarre dicho aparato, reacciona con cólera en cualquier momento, llega más tarde que de costumbre. También se perfuman exageradamente antes de salir a la calle y ponen excusas para más tiempo fuera de casa.

¿Se considera infidelidad cuando se utiliza aplicativos móviles para hablar con otras personas?

Muchos hombres creen que entablar una relación por Internet no es infidelidad, lo ven como pasatiempo, como una forma de excitarse sexualmente, pero lo que te está diciendo ahí es que algo está pasando en la pareja que busca en otro lado.

Se tiene que prestar atención a esas señales, ya que ellos generalmente, lo hacen cuando la esposa está durmiendo, se van a la computadora y están hasta la madrugada, amanecen cansados, de mal humor y no quieren que la mujer agarre su laptop. Estas son señales que su comportamiento está cambiando.

Ahora existen muchos aplicativos donde se hacen citas para encontrar parejas y también para tener una relación virtual y son más las personas que lo usan, pero cuando lo hacen dentro de una relación o en el matrimonio, significa que algo está fallando o la persona no logra satisfacer sexualmente en casa o quizás tiene una sexualidad mucho más desarrollada y se satisface con estos aplicativos.

¿Cuáles son las causas para que una persona sea infiel?

A veces el hombre se siente mas hombre cuando tiene más de una mujer, lo cual es erróneo. El machismo en Perú está muy distorsionado.

Pasa que las preocupaciones diarias de la casa, el trabajo, los hijos ocasionan que las parejas se distancien. No hablan de sus problemas y que pueden buscar una solución juntos, es necesario hablar, saber cómo les fue. Hay que darse tiempos, buscar espacios juntos para distraerse. No todo es ‘me falta plata’, ‘me voy al trabajo’, ‘estoy cansado’, ‘cuida a los niños’.

Entonces, generalmente lo que se piden el uno del otro son obligaciones y se olvidan que dentro del matrimonio se necesita tranquilidad, diversión, espacios.

¿Cómo debe actuar la persona que encuentra una evidencia de infidelidad en el WhatsApp?

Lo ideal es que no se reaccione con ira, evitar los golpes, hay que poner los paños fríos a la llaga y pensar en qué momento es bueno para hablar. Si hay niños en casa, lo mejor es salir a otro lugar para abordar el tema. Es bueno alentar la comunicación y decirle: mira encontré esto, quiero que me digas qué esta pasando. Hay que hacer que hable de ello.

Muchas veces, la persona afectada se adelante y reacciona con furia, causando una crisis donde ambos se ofenden y se van a los golpes.

En otras ocasiones, cuando la pareja llega a conversar, él puede contar qué paso en realidad. En consulta, algunos esposos me comentan que solo era una chica que les estaban coqueteando, que salieron una vez y que no llegaron a más. Si se hubiera afrontado el problema de manera adecuada la relación podría tener una solución.

La pareja debe darse un tiempo, pasar momento fuera de la casa, ir al cine, a pasear, se olvidan de momentos que son necesarios para una relación en pareja.

Muchas veces, con el pasar de los años, se pierde la manera de relacionarse, se olvidan del por qué se enamoraron, qué les agradó tanto para decidir estar unidos, cambiaron el romance por las obligaciones.

¿Qué pueden hacer las personas que no pueden superar un engaño?

El dolor por una tradición a veces es muy fuerte y lo que primero que te tendrías que preguntar es: soy capaz de perdonarlo o es mi ego el que me duele tanto que no podría perdonar, cuánto tengo yo de responsabilidad en esto.

Hay hombres que dicen en la consulta: ‘ella me descuida’, ‘tengo que lavar mi ropa’,’ todo el tiempo se va con las amigas’.

Si decides perdonar debe ser a fondo, no es para sacar el hecho en cada momento. No dar señales de estar molesta, porque los chicos se dan cuenta. Si deciden separarse no se debe perder la comunicación porque no habrá oportunidad de juntarse otra vez.

¿Es recomendable ir a un especialista para continuar la relación?

Si no pueden arreglar la situación se aconseja pedir ayuda a un experto, pues él será quien les haga las preguntas correspondientes, puede ir viendo dónde está el problema.

¿Qué otros factores podrían hacer que la persona sea infiel?

Cuando la persona está casada y no se siente satisfecho de su vida sexual. Si la persona le niega el sexo al otro, la insatisfacción es una causal de infidelidad.

