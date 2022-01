Peruano que se respeta. La pandemia lo dejó sin trabajo, pero su afición por el dibujo y la pintura le ha dado una nueva oportunidad para sacar adelante a su familia. Esta es la historia de Jesús Aranda (33) , quien ahora se dedica a elaborar figuras planas en tecnopor de diferentes personajes (animes japoneses, dibujos estadounidenses, etc.) y en todos los tamaños. Trome lo buscó en su taller de San Juan de Lurigancho.

Jesús, ¿qué te motivó a hacer estas figuras?

Antes de la pandemia trabajaba en el rubro automotriz, luego quedé sin trabajo. Como mi hijo cumplía 5 años le hice un Elmo en tecnopor, se veía muy bien y pensé que como me gusta la pintura y el dibujo, por qué no hacer más para vender y ayudarme económicamente. Así empecé en mayo de 2020.

¿Te ha sido difícil manipular el tecnopor?

Más o menos, sobre todo dibujar sobre este material, pues las líneas no suelen verse, por eso trabajo siempre con luz del día para guiarme mejor. Los matices de los colores no tanto porque a mí me divierte hacerlo y no lo veo como un trabajo.

¿Has hecho figuras grandes?

Las más grandes que he hecho han sido de casi 2 metros de alto por 1.20 metros de ancho.

¿Qué personajes te suelen pedir?

Principalmente personajes de animes japoneses, como ‘Pokémon’, ‘Sailor Moon’ y ‘Los Caballeros del Zodiaco’. Estos tienen más detalles, por eso me demoran más. También hago otros de los clásicos dibujos de Disney.

¿Y cuánto tiempo te demoras en elaborarlos?

Si es uno de casi dos metros, me toma más o menos un día entero. Trato de empezar muy tempranito para aprovechar la luz del día.

Elabora figuras planas en tecnopor de diferentes personajes animados. Fotos: Trome.

¿Te gustan estos dibujos animados?

Claro, de niño veía los ‘Supercampeones’, ‘Los Caballeros del Zodiaco’ y ‘Meteoro’.

¿Y has hecho algún personaje para ti?

No (risas). Solo he hecho el personaje favorito de mi hijo, Sonic (un erizo azul). En todo su cuarto hay dibujos en tecnopor de él.

¿Has llevado cursos de dibujo o pintura?

No, soy aficionado del arte en tecnopor, pero sí me gustaría llevar un taller para perfeccionar mi técnica y hacer mejores trabajos. Espero poder hacerlo más adelante.

También das clases de inglés…

Sí, doy clases virtuales y eso también me ayuda con los gastos en la casa.

¿Cómo te pueden contactar?

Pueden encontrarme en TikTok (@Jesusdiegoaranda). Ya estoy trabajando en repotenciar mis redes sociales para mostrar mi trabajo y llegar a más gente.

MÁS INFORMACIÓN:

Cheese Tris vuelve hoy al mercado tras acceder a decisión de Indecopi

Ómicron: ¿Cómo identificar síntomas y señales de alerta en niños?

TikTok: Estudiante dejó de estudiar en Harvard por estar con su novia; pero ella lo abandona - VIDEO