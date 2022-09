Aunque no lo creas, tu signo zodiacal dice muchas cosas de ti que todavía desconoces. Mientras que Tauro es reservado y no se mete con nadie porque espera lo mismo de la gente, los que han nacido bajo el signo de Acuario son los más curiosos del barrio.

ARIES

Son imprudentes por naturaleza. Aunque quieran, no pueden controlarse. Eso sí, con su vida privada es diferente. La cuidan bajo siete llaves.

GÉMINIS

Son los eternos confidentes, pero no pueden retener un chisme más de dos horas completas y escogen los peores momentos para contarlo.

TAURO

Jamás se meterán en algo que no les compete. Respetan mucho la privacidad de los demás porque no les gusta que se metan en la suya.

CÁNCER

Aunque sea pasional, Cáncer sabe guardar secretos y con quienes mostrar su efusividad. Pero sí son muy curiosos, y harán lo que sea por adivinar el misterio.

LEO

Carismáticos y extrovertidos, cuando le dan cuerda son una máquina de hablar y cometen más de una infidencia. Pero si es muy grave, asumen la culpa y piden perdón.

VIRGO

Reservados y amantes de la privacidad. Mientras menos sepan, mejor para ellos. No les interesa enterarse de chismes porque creen que los trapitos sucios se lavan en casa.

LIBRA

Indiscretos de pies a cabeza. No miden sus preguntas inoportunas porque la curiosidad les gana. Son los reyes de la imprudencia.

ESCORPIO

Si bien no son chismosos, cuando tienen información que puedan sacarle provecho, lo hacen. Son astutos y estratéticos.

SAGITARIO

Poco o nada les interesa la vida de los demás. Prefieren concentrarse en sus propios problemas y no molestar al resto.

CAPRICORNIO

No les importará si son amigos o no, cuando algo no les cuadra, preguntarán a quién sea para saber la verdad. Así pequen de indiscretos.

ACUARIO

Se les ve muy introvertidos y poco sociables, pero en el fondo están donde revienta el cuete. Por eso saben todos los chismes del distrito.

PISCIS

La gente confía mucho en Piscis porque son muy buenos consejeros y jamás preguntarán de más. Guardan los secretos con su vida.

TE VA A INTERESAR:

¿Las ventas no aumentan? Renueva tu negocio en 4 pasos

Magaly lanza misil a Gisela sobre La Gran Estrella: “Se fue, tal y como empezó, sin pena ni gloria”

TikTok: Conoce al escritor y profesor ‘tiktoker’ que con videos de un minuto ayuda a resolver dudas de ortografía