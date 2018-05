Seis curiosidades sobre las pecas 

Estas famosas manchas de color marrón aparecen generalmente en el rostro y el pecho, y son conocidas, en términos técnicos, como ephelis. Para algunos representan excelentes compañeras en la vida diaria, sin embargo, para otros es un dolor de cabeza al no poder ocultarlas. En la mayoría de casos, la exposición solar se convierte en un decisor en la aparición de estas pecas; sin embargo, la predisposición genética es, también, un factor importante.

Según la Dra. Kateryn Pérez Willis, dermatóloga de la Clínica Continental, las pecas son inofensivas, sin embargo, no siempre son bien recibidas por el resultado estético.



Estas son algunas curiosidades que debes saber:

• Nadie nace con pecas. Los bebes no nacen con pecas, ya que estas manchas aparecen a partir del contacto con el sol.

• No todos los pelirrojos tienen pecas. Se estima que solo el 80% de los pelirrojos tienden a producir pecas.

• Se multiplican en verano. Las personas con predisposición a tener pecas tienen la piel más sensible, por lo que las más manchas aumentan en número con mayor rapidez.

• Se debe aplicar protector solar con mayor frecuencia. Las personas con pecas poseen la piel más sensible, por lo que son más vulnerables a sufrir las consecuencias de la radiación solar.

• Disminuyen con la edad: Si bien no desaparecen del todo, sí se aprecia una reducción en las manchas. Se estima que la infancia es la etapa de “oro”, donde se ven pecas más pronunciadas.

• En el siglo XVII se relacionaba con la brujería. En siglos anteriores, la presencia de pecas era sinónimo de condena a muerte por su relación con la brujería.



De acuerdo a la especialista de la Clínica Continental, en la actualidad existen métodos que ayudan a reducir las pecas, pero siempre deben ser aplicados por especialistas certificados. Una de las mejores opciones es el láser Spectra por ser un tratamiento no invasivo, rápido y con un resultado más efectivo.



