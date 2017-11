Seis tipos de zapatos que no te pueden faltar en el verano 2018

No existe look completo sin un buen complemento como el que es un buen par de zapatos. Por eso, esta primavera - verano 2018, no te pueden faltar algunas piezas para cubrir con mucho estilo tus pies.

Para conocer qué se llevará en primavera- verano, los expertos en moda de CLAP comentan que para esta temporada la búsqueda por el color, lo excéntrico y la comodidad es lo ‘in’ para la época más cálida del año. “Será muy común ver zapatos rebosantes de versatilidad, funcionalidad y una estética bien elaborada para esta época”.

Y si hablamos de la paleta de colores nos indican que abarca varias tonalidades, desde los típicos colores navy como el azul, blanco, marfil o arena; hasta aquellos más encendidos como los fucsia, rojos, anaranjados y amarillos. Sin perder de vista los colores pasteles como el lila, rosa o celestes. Además, se mantiene la tendencia de los metálicos: tanto en dorados, como en plata.

Pero si aún te preguntas ¿qué tipo de zapatos son los más recurrentes por las marcas?, pon atención:

1.- Las alpargatas: en colores vibrantes o pasteles son el básico del verano, con y sin suela de yute. Además en taco bajo o plataforma recta.



Esta primavera-verano la propuesta que veremos en las calles será muy fresca, lúdica y súper atrevida.

2.- Tacón bajo y cuadrado: con tiras gruesas en la zona de los dedos, delgadas en el tobillo, con y sin hebillas, estarán hechas de telas como terciopelo, satén o cuero, y en colores fuertes, brillantes o florales.



3.- Los slippers: las culpables de desterrar a la ballerinas, son otro básico que darán comodidad y cierta elegancia a tus looks.

Un look se aprecia de pies a cabeza.

4.- Las zapatillas blancas: que se resisten a abandonarnos, esta vez llegan también con bordados, mezclados con prints o brillos, e incluso con cordones brillantes o lazos.

5.- Los mules: cerrados por delante y abiertos por detrás, se llevarán en colores enteros, bordados, en satén o terciopelo.

6.- Oxfords: Desde invierno nos siguen acompañando, pero esta vez en colores más cálidos como el color arena, palo rosa, marfil y blanco.



